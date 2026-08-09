Cloudflare: en cinco años, el tráfico de la IA superará mil veces al de los humanos

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Cloudflare: en cinco años, el tráfico de la IA superará mil veces al de los humanos

Se espera que el rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial provoque un cambio radical en la estructura del tráfico global de Internet. Según ixbt.com, Thomas Seifert, director financiero de Cloudflare, estima que, si se mantienen los ritmos actuales, dentro de cinco años los sistemas automatizados generarán mil veces más tráfico que los humanos. En tal escenario, la actividad humana podría representar apenas el 0,1 % del tráfico total de la red, según Ixbt.com, que informa de ello.

Sin embargo, esto no significa que las personas vayan a empezar a utilizar menos Internet. El crecimiento procederá principalmente de diversos agentes, bots y programas capaces de acceder de forma autónoma a sitios web y API, buscar información, intercambiar datos y comunicarse entre sí. Como resultado, las operaciones en Internet están pasando gradualmente del formato «humano — servicio» al modelo «programa — programa».

Cambio en las previsiones y carga sobre la infraestructura

En este contexto, Cloudflare se vio obligada a revisar sus previsiones anteriores. Mientras que inicialmente se esperaba que el tráfico de las máquinas superara al humano solo en 2027, las mediciones de la empresa muestran que esto ocurrió mucho antes, ya en mayo de 2026. El principal factor de aceleración fue precisamente la popularización de la inteligencia artificial.

El espectacular aumento de las solicitudes automáticas supondrá una seria prueba para la infraestructura de Internet. Un tráfico de máquinas mil veces superior exigirá redes más eficientes, servidores más potentes y sistemas de procesamiento de solicitudes más avanzados. Al mismo tiempo, las tareas de ciberseguridad se volverán más complejas: será cada vez más difícil distinguir entre agentes inteligentes legítimos, bots maliciosos, escáneres y sistemas automatizados de recopilación de datos.

Indicadores financieros y reacción del mercado

Las declaraciones de la dirección de Cloudflare coincidieron con la publicación de los resultados financieros de la empresa correspondientes al segundo trimestre. Durante el periodo, los ingresos alcanzaron los 696 millones de dólares, un 36 % más interanual. Sin embargo, pese a ello, la pérdida neta se multiplicó por más de tres, hasta llegar a 205,7 millones de dólares.

A pesar del aumento de las pérdidas financieras, los inversores reaccionaron positivamente al informe. Las acciones de la empresa subieron aproximadamente un 16 % en las operaciones ampliadas. La subida se debió a unos ingresos superiores a lo esperado y a una afluencia récord de grandes clientes corporativos.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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