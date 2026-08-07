Cloudflare presenta el navegador Kitesurf diseñado para agentes de inteligencia artificial

Cloudflare, una de las empresas líderes en infraestructura y seguridad de Internet, ha anunciado Kitesurf, un navegador en la nube creado especialmente para agentes de inteligencia artificial. Según ixbt.com, este nuevo desarrollo no está dirigido a los usuarios comunes, sino directamente a sistemas de software autónomos capaces de realizar tareas digitales. Techcrunch.com informa de ello.

Actualmente, las tecnologías de inteligencia artificial están evolucionando: de simples chatbots que responden preguntas, se están convirtiendo en agentes capaces de realizar operaciones complejas en nombre del usuario. Los expertos señalan que los navegadores de nueva generación desempeñarán un papel decisivo en este proceso, ya que deberán poder navegar por páginas web y utilizar recursos de Internet como lo hacen las personas.

Especificaciones técnicas y ventajas

A diferencia de los navegadores web tradicionales creados para las personas, un navegador destinado a la inteligencia artificial no presta atención a elementos visuales como el diseño de las páginas, los temas de color, las ventanas abiertas o las extensiones. Cloudflare explica que, para este tipo de sistema, son más importantes la gestión del contexto, el alto rendimiento, el coste de los tokens y la escalabilidad.

Kitesurf funciona íntegramente en la plataforma serverless Workers de la empresa. Según sus desarrolladores, este enfoque permite a los agentes de inteligencia artificial trabajar de forma eficiente en la web utilizando muchos menos recursos que Chromium. En particular, el navegador ahorra una cantidad considerable de procesamiento y memoria al realizar tareas cotidianas como tomar capturas de pantalla y extraer código HTML.

Base de software y seguridad

El navegador Kitesurf no se ha creado desde cero, sino a partir de varias tecnologías existentes. Incluye el motor de renderizado modular Blitz, el analizador CSS Stylo del navegador Firefox y el motor ECMAScript Boa JS, escrito en Rust. La idea inicial también surgió inspirada en el motor Rust de código abierto Obscura.

Los representantes de la empresa señalan que los navegadores basados en inteligencia artificial podrían enfrentarse a amenazas de seguridad completamente distintas. En particular, estos sistemas podrían ser vulnerables a ataques de inyección de prompts, por lo que la arquitectura del navegador también tiene en cuenta estos riesgos.

Actualmente, Kitesurf se encuentra en fase de pruebas beta y está disponible de forma gratuita para los desarrolladores a través de Browser Run. Esta herramienta permite a los especialistas interactuar a nivel de software con copias de navegadores administradas en la red de Cloudflare. Según los primeros resultados, el navegador abre correctamente las páginas de recursos y aplicaciones populares como TodoMVC, Wikipedia y Hacker News.