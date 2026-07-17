Patreon intensifica la lucha contra los bots de IA: ya no se pedirán permisos

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Patreon intensifica la lucha contra los bots de IA: ya no se pedirán permisos

La popular plataforma Patreon, diseñada para autores y creadores, ha anunciado medidas drásticas contra los bots que recopilan datos sin autorización para entrenar sistemas de inteligencia artificial (AI). La empresa ya no se limita a pedir a los bots que no extraigan información, sino que está pasando a bloquearlos técnicamente por completo. Este paso tiene como objetivo proteger los derechos de autor y evitar que el trabajo de los creadores sea apropiado gratuitamente por los modelos de AI. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Patreon está ampliando su colaboración con Cloudflare, proveedor de infraestructura de internet, en esta lucha. Gracias a la tecnología AI Crawl Control proporcionada por Cloudflare, la plataforma ahora detecta automáticamente los bots que escanean su contenido y restringe su acceso. Según los representantes de la empresa, las medidas anteriores no eran suficientes, ya que los scrapers de AI son cada vez más complejos.

Del archivo robots.txt al bloqueo real

Anteriormente, al igual que muchos sitios, Patreon indicaba a los bots qué páginas no debían escanear a través del archivo robots.txt. Sin embargo, este método no era obligatorio, sino de carácter consultivo. Muchas empresas de AI ignoraron estas instrucciones y continuaron utilizando el contenido privado de los creadores como alimento para sus modelos. El blog de Patreon destaca que "el consentimiento no debería depender de cómo se comporte el scraper".

Cuando se probó el nuevo sistema, el número de intentos semanales de los bots de AI cayó de varios miles a cero. Esto demuestra que las restricciones consultivas anteriores apenas funcionaban y que los bots violaban abiertamente las reglas del sitio. Ahora, Patreon también puede proteger sus funciones más abiertas, como el Home Feed actualizado y Quips, contra los bots.

Derechos de los creadores y nueva estrategia

Según Drew Rowny, director de producto de Patreon, en la mayoría de las plataformas de internet, los creadores se ven obligados a aceptar que su trabajo sea utilizado por la AI para ampliar su audiencia. Patreon, por su parte, elige un camino diferente: los autores deben tener el derecho de controlar completamente cómo se utiliza el fruto de su trabajo mientras hacen crecer su audiencia.

Al mismo tiempo, la plataforma no bloquea todos los bots. Los bots de indexación de los motores de búsqueda, es decir, los agentes que dirigen a los usuarios a las páginas de Patreon y organizan la información, mantienen el camino abierto. Solo los bots que roban datos para utilizarlos en el entrenamiento de redes neuronales se enfrentarán a restricciones.

Estos cambios se producen en un momento en que la tensión entre los creadores de contenido y los gigantes de la AI se intensifica en todo el mundo. Servicios como Cloudflare ahora ofrecen a los propietarios de sitios la posibilidad de vender sus datos a los bots (Pay Per Crawl). Patreon no tiene intención de dedicarse a este tipo de comercio por ahora, sino que se centra en proteger la propiedad intelectual de los creadores.

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Abror Shuhratov
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