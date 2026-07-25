La teoría del "Internet muerto" se hizo realidad: el tráfico de los bots supera al de los humanos

La teoría del "Internet muerto", largamente debatida en el mundo digital, ya no es una simple hipótesis, sino una realidad confirmada con cifras. Según los últimos datos, la mayor parte del tráfico global en la red mundial ya no proviene de humanos, sino de programas automatizados: los bots. Se espera que esta situación sea un desafío serio para la economía digital y los sistemas de seguridad, informa Ixbt.com. informa .

Según un informe presentado por Cloudflare, a finales de junio, casi el 58 % de todas las solicitudes realizadas a páginas web correspondían a bots. Por primera vez en la historia de Internet, esta cifra superó la actividad humana. Anteriormente, el director de Cloudflare, Matthew Prince, había estimado que tal situación ocurriría recién en 2027, pero el rápido desarrollo de las tecnologías de inteligencia artificial (AI) aceleró este proceso por varios años.

El crecimiento explosivo de los agentes de inteligencia artificial

Expertos de la empresa Human Security señalaron que en el último año, la actividad de los agentes AI capaces de seguir enlaces de manera autónoma, rellenar formularios y actuar en nombre del usuario ha aumentado un 8 000 %. En un informe de Thales se pronosticaba que para 2025 el tráfico de bots alcanzaría el 53 %, pero en la práctica estas cifras ya han sido superadas. Lo más alarmante es que cerca del 40 % de esta actividad automatizada tiene un carácter malicioso.

Esta tendencia se observa claramente en las grandes plataformas financieras y tecnológicas. Por ejemplo, el 70 % de las solicitudes a la API del sistema de pago Stripe son realizadas por agentes de software. En la plataforma Alpaca, la cuota de bots aumentó del 10 % al 30 % en tan solo un trimestre. Esto demuestra que los principios de funcionamiento de Internet están cambiando radicalmente.

Los sistemas de protección tradicionales se quedan impotentes

Hoy en día, los métodos de protección habituales como CAPTCHA son cada vez más ineficaces para distinguir a los agentes AI modernos de los humanos. Por ello, Cloudflare ha presentado el sistema Precursor, que analiza toda la sesión y no solo las acciones individuales del usuario. Según los expertos, los sistemas actuales clasifican erróneamente al 7-15 % de los usuarios comunes como bots, mientras que muchos bots inteligentes superan los filtros fácilmente.

Para regular la situación, gigantes como Google, Microsoft, Mozilla y Cloudflare han comenzado a trabajar en un nuevo protocolo llamado PACT. Esta tecnología permitirá confirmar que un visitante es realmente un ser humano sin revelar su identidad. Es una cuestión de vida o muerte para el ecosistema de Internet actual, basado en un modelo publicitario y que analiza el comportamiento de usuarios reales.

Se espera que este proceso se expanda aún más en el futuro. Según un análisis de PitchBook, los agentes AI cubren actualmente apenas el 1 % del volumen de trabajo potencial que pueden realizar. Esto significa que en los próximos años la cuota humana en Internet disminuirá aún más. Teniendo esto en cuenta, Cloudflare anunció que a partir de septiembre los crawlers AI que recopilan datos deberán pagar a los editores por el uso de contenido.