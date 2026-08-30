El cohete chino Long March 6C se desintegró en órbita

La etapa superior del cohete chino Long March 6C sufrió una desintegración inesperada en órbita terrestre baja debido a un fallo técnico. Según ixbt.com, este incidente ocurrió solo dos días después del lanzamiento exitoso de siete satélites, generando decenas, o quizás cientos, de nuevos escombros espaciales. Así lo informa Ixbt.com que señala.

Según los informes, el cohete despegó con éxito el 25 de agosto desde el centro espacial de Taiyuan y colocó todos los aparatos previstos en órbita. Sin embargo, unas cuarenta y ocho horas después, los sistemas de seguimiento de LeoLabs detectaron numerosos objetos nuevos alrededor de la etapa superior que permanecía en órbita.

Alcance y riesgos de los desechos espaciales

Los signos de desintegración fueron registrados inicialmente por el radar de una empresa en Australia Occidental. Posteriormente, las observaciones de otra estación en Nueva Zelanda confirmaron el hecho. Según las mediciones preliminares, el incidente ocurrió el 27 de agosto mientras la etapa se movía en una órbita elíptica de entre 396 y 482 kilómetros.

Por ahora, el número exacto de fragmentos sigue siendo desconocido. Los expertos estiman que el alcance del suceso se sitúa en el rango de decenas o cientos de nuevos restos, todos los cuales continúan moviéndose a lo largo de trayectorias cercanas.

Incidentes recurrentes

Según las estadísticas proporcionadas por LeoLabs, este es el tercer incidente de este tipo en los últimos cuatro años relacionado con la desintegración de etapas de cohetes de la familia Long March 6 en órbita terrestre baja. El primer caso se registró el 12 de noviembre de 2022, y el segundo ocurrió el 6 de agosto de 2024.

No obstante, los expertos destacan factores algo tranquilizadores. En particular, la altitud relativamente baja de las órbitas mitiga la situación. La resistencia de las capas superiores de la atmósfera reducirá gradualmente la velocidad de estos fragmentos, asegurando su entrada en la atmósfera terrestre y su combustión completa en unos pocos años.

Actualmente, se desconoce la causa exacta de la desintegración de la etapa superior del cohete. Las autoridades competentes y los expertos continúan investigando para determinar las causas técnicas.