El cohete chino Kinetica-1 puso en órbita ocho satélites más

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El cohete chino Kinetica-1 puso en órbita ocho satélites más

La industria espacial privada de China ha logrado otro éxito importante. El cohete Kinetica-1 (Lijian-1), desarrollado por CAS Space, completó con éxito su última misión al colocar ocho satélites en órbita simultáneamente. Este vuelo refuerza aún más el liderazgo de China en el sector de la astronáutica comercial. Así lo informa Ixbt.com informa .

El vuelo tuvo lugar el 15 de junio en las primeras horas de la mañana (hora de Taskent) desde el centro de lanzamiento de satélites de Jiuquan. Ocho dispositivos a bordo del cohete, incluido el satélite Cultural Relics 01, fueron entregados con precisión a sus órbitas designadas. Según la publicación ixbt.com, todos los sistemas funcionaron en modo estándar y la misión fue declarada un éxito total.

Un nuevo récord en la astronáutica comercial

Tras este lanzamiento, el número total de satélites enviados al espacio utilizando cohetes de la familia Kinetica-1 alcanzó los 105. Con esta cifra, este cohete se ha convertido en el primer vehículo de lanzamiento comercial en la historia de China en llevar más de 100 dispositivos a la órbita. En total, la carga útil entregada al espacio por estos cohetes ha superado las 15 toneladas.

Los expertos de CAS Space señalan que el proceso de preparación para los vuelos se ha optimizado significativamente. Gracias a la infraestructura privada en la zona espacial de Jiuquan, el tiempo de preparación del cohete en la plataforma de lanzamiento se redujo a solo diez días. Esto permite aumentar la frecuencia de los vuelos.

Planes futuros: lanzamientos desde el mar y regularidad

La compañía planea pasar a una nueva etapa a partir de la segunda mitad de 2026. Según informó Meng Xianfu, diseñador jefe adjunto del programa, los cohetes Kinetica-1 pasarán a un régimen regular de al menos un despegue al mes. Esto aumentará la velocidad de servicio para los clientes internacionales.

CAS Space también planea lanzar un cohete desde una plataforma marina por primera vez. Los lanzamientos desde el mar ofrecen una gran ventaja para entregar carga a órbitas específicas que son difíciles de alcanzar desde cosmódromos terrestres. Tal tecnología lleva la flexibilidad de China en la exploración espacial a un nuevo nivel.

Para los países en rápido desarrollo, la asequibilidad y la regularidad de los vuelos espaciales privados son de gran importancia. En el futuro, los círculos científicos locales y los operadores de comunicaciones podrían tener la oportunidad de lanzar sus propios dispositivos a través de tales transportadores privados.

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Abror Shuhratov
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