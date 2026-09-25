Google lanza el primer satélite con chip de inteligencia artificial

Una nueva era comienza en el mundo de la tecnología: según ixbt.com, Google se prepara para lanzar su primer satélite experimental equipado con sus chips TPU personalizados. Este dispositivo, que se dirigirá a la órbita terrestre baja el 1 de octubre de este año mediante un cohete Falcon 9 de SpaceX, funcionará con paneles solares. Este paso es la primera prueba práctica de un proyecto ambicioso destinado a realizar tareas de inteligencia artificial directamente fuera de la Tierra. Así lo informa Ixbt.com que señala.

Esta misión es la primera fase de la iniciativa lanzada por Google, denominada Project Suncatcher. El objetivo principal es crear en el futuro una constelación de satélites orbitales capaces de garantizar el funcionamiento continuo de modelos de inteligencia artificial. Los expertos buscan reducir la carga en los centros de datos terrestres y abrir nuevas posibilidades mediante la realización de cálculos de IA en el espacio.

Pruebas y desafíos en el espacio

Durante las pruebas realizadas en la Tierra, los chips TPU demostraron su capacidad para soportar altas cargas y radiación cósmica. Sin embargo, el desafío más complejo para los expertos sigue siendo el régimen térmico. Dado que en el espacio no existe convección atmosférica, el calor solo puede disiparse mediante radiación. Por ello, los procesadores de la estación solo pueden funcionar durante 15 minutos, tras lo cual deben apagarse temporalmente para enfriarse.

En este sentido, Google probará un sistema pasivo especial compuesto por tubos de calor y radiadores en condiciones espaciales. Este sistema está diseñado para disipar eficazmente el exceso de calor en el vacío. Los representantes de la empresa destacan que ciertos procesos solo pueden verificarse en condiciones espaciales reales, ya que los laboratorios no pueden replicar perfectamente el entorno orbital.

Planes futuros y perspectivas

Según Travis Beals, director principal del programa Project Suncatcher, la explotación del espacio para cálculos de IA a gran escala requiere un enfoque de ingeniería riguroso y metódico. El objetivo principal de este primer lanzamiento es ver qué funciona realmente, identificar posibles puntos de fallo y aplicar los resultados obtenidos en futuras misiones. Si estas pruebas tienen éxito, Google planea lanzar otros dos satélites similares el próximo año.

Cabe señalar que la idea de centros de datos orbitales alimentados por energía solar y que no ocupan recursos terrestres ya había sido discutida por innovadores como Elon Musk, Jeff Bezos y el ex CEO de Google, Eric Schmidt. Sin embargo, el proceso de prueba práctica de los chips en el espacio solo ha llegado a la etapa de realización en la actualidad.