India lanzará su primer satélite con chip de inteligencia artificial

La startup espacial india TakeMe2Space se prepara para lanzar el primer satélite de computación orbital en la historia del país el 1 de octubre de 2026. Con un peso inferior a 50 kg, este aparato llamado MOI-1A será puesto en órbita como parte de la misión Transporter-18 de SpaceX. Este proyecto supone un paso importante en la investigación espacial y se espera que revolucione el procesamiento de datos. Así lo informa Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, el satélite MOI-1A está equipado con modernos procesadores NVIDIA Orin NX diseñados para realizar cálculos directamente en el espacio. Este enfoque permite que la nave espacial procese todos los datos brutos recopilados directamente en órbita, sin necesidad de transmitirlos todos a la Tierra. Como resultado, se reduce significativamente la carga sobre la infraestructura terrestre y se obtienen resultados de análisis de forma más rápida.

Inteligencia artificial y nuevas oportunidades

Como parte del proyecto, TakeMe2Space ya ha firmado contratos con 23 clientes, incluidas empresas de sistemas de información geográfica e instituciones educativas. Entre los clientes se encuentra la empresa estadounidense Little Place Labs, especializada en el análisis de datos espaciales. Gracias a esta colaboración, los clientes podrán cargar sus propios modelos de inteligencia artificial contenerizados en el satélite.

Estos modelos inteligentes procesarán los datos directamente en el espacio mientras sobrevuelan una zona específica. A la Tierra no se enviarán conjuntos de datos brutos, sino solo resultados analíticos listos para usar. Esto aumenta la eficiencia de los canales de comunicación y reduce drásticamente el volumen de datos transmitidos.

Un paso importante antes de los planes de Elon Musk

Cabe destacar que, anteriormente, Elon Musk había anunciado que su empresa SpaceX comenzaría a lanzar satélites equipados con chips NVIDIA en 2027. Sin embargo, la startup india se adelanta a sus competidores al planear el lanzamiento de su innovador aparato un año antes.

Se espera que el éxito de esta misión acelere la integración de las tecnologías espaciales y la inteligencia artificial, estableciendo nuevos estándares en el mercado de la computación orbital.