Los neurobiólogos identifican un nuevo mecanismo de regeneración del tejido cerebral

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Los neurobiólogos identifican un nuevo mecanismo de regeneración del tejido cerebral

Un equipo de neurobiólogos de la Universidad de Zúrich ha descubierto un mecanismo de regeneración hasta ahora desconocido de los astrocitos, células gliales con forma de estrella que garantizan la integridad de los tejidos cerebrales y nutren a las neuronas. Según ixbt.com, este hallazgo científico podría cambiar radicalmente nuestra comprensión de la capacidad del cerebro humano para recuperarse después de una lesión. Sobre ello, Ixbt.com informa .

Durante la investigación se realizaron experimentos únicos con ratones vivos mediante microscopía de dos fotones. Los resultados demostraron que, cuando se lesiona el cerebro, un grupo especial de «astrocitos regenerativos» no se limita a dividirse en su lugar, sino que dirige los núcleos de las células hijas hacia la zona dañada a lo largo de sus prolongaciones alargadas.

Un proceso migratorio único y la regeneración de los tejidos

Al llegar a la zona dañada, los núcleos restauran la red astrocitaria y vuelven a «coser» el tejido de una forma particular. Este complejo proceso se desarrolla en varias etapas: primero, los núcleos migran activamente a través de las prolongaciones; después, se activan genes específicos y vías de señalización responsables de la reparación. Como resultado, las células reconstruyen por completo su red y restauran las funciones de los tejidos.

Se sabe que los astrocitos desempeñan una función parental en el cerebro: proporcionan a las neuronas los nutrientes necesarios, modulan el flujo sanguíneo y mantienen un entorno saludable. Si sufren daños graves o son destruidos por enfermedades autoinmunes, el cerebro deja de poder resistir las influencias externas y las lesiones.

Perspectivas médicas de futuro

Los investigadores lograron identificar numerosos genes y vías de señalización que se activan temporalmente durante este proceso. Según los especialistas, en el futuro estos genes podrían convertirse en importantes objetivos terapéuticos para influir de forma selectiva en la regeneración del tejido cerebral después de traumatismos y diversas enfermedades graves.

Este descubrimiento científico supone un importante punto de inflexión para la medicina. Saca al cerebro de la categoría de «órganos que se degradan de forma irreversible después de una lesión» y lo sitúa entre los sistemas que conservan mecanismos ocultos de autorreparación, capaces de activarse de manera selectiva.

CerebroNeurobiologíaAstrocitosMedicinaDescubrimiento Científico
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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