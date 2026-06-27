OpenAI podría posponer su IPO hasta 2027: objetivo 1 billón de dólares

La empresa líder en inteligencia artificial, OpenAI, está considerando la posibilidad de retrasar su salida a bolsa (IPO) hasta 2027. Anteriormente, la compañía planeaba salir al mercado público en la segunda mitad de 2026. Según fuentes citadas por The New York Times, esta decisión es impulsada por el CEO Sam Altman. Así lo informa Ixbt.com.

Sam Altman mantiene la firme posición de que OpenAI debe entrar al mercado con una valoración no inferior a 1 billón de dólares. Los consultores de la empresa propusieron a la dirección dos caminos: realizar la IPO en 2027 con una capitalización masiva de 1 billón de dólares, o salir antes pero a un precio menor. Altman consideró la segunda opción como «absolutamente inaceptable». Para referencia, la última valoración de OpenAI en el mercado privado fue de aproximadamente 730.000 millones de dólares.

Situación del mercado y la experiencia de SpaceX

El retraso de la IPO no se debe solo a las ambiciones, sino también a la inestabilidad del mercado tecnológico. Los consultores citaron a la dirección de OpenAI la situación relacionada con SpaceX de Elon Musk. Aunque SpaceX logró una IPO histórica alcanzando una capitalización de 1,77 billones de dólares, posteriormente sus acciones cayeron de 202 a 153 dólares. Este caso genera dudas entre los inversores sobre el valor real de las empresas de AI y alta tecnología.

Los indicadores financieros de OpenAI también resultan contradictorios. En 2025, los ingresos de la empresa alcanzaron los 13.000 millones de dólares y se espera que esta cifra se triplique este año. Sin embargo, la empresa sigue operando con pérdidas. Los fondos principales se destinan a la construcción de infraestructura de computación y centros de procesamiento de datos para entrenar los modelos de ChatGPT.

Número de usuarios y nueva estrategia

Al mismo tiempo, se observa que el crecimiento del número de usuarios de ChatGPT se ha ralentizado ligeramente. Actualmente, la audiencia se ha estabilizado en torno a los 900 millones de personas, mientras que la empresa aspiraba a alcanzar la marca de los 1.000 millones. Por ello, OpenAI está centrando su atención en los clientes corporativos:

se han reducido las inversiones en proyectos secundarios como el generador de video Sora;

se ha acelerado el desarrollo de productos para negocios;

se está desarrollando activamente la herramienta Codex destinada a la programación.

El proyecto Codex compite actualmente con la herramienta Claude Code de Anthropic. Según Arnaud Fournier, CTO de la filial DeployCo, el número de usuarios de Codex se quintuplicó en solo tres meses, superando los 4 millones de personas por semana.

Caída de las acciones de SoftBank

Las noticias sobre el retraso de la IPO afectaron severamente a uno de los mayores inversores de OpenAI: el holding japonés SoftBank. Tras estas noticias, las acciones de SoftBank cayeron un 13 % en un solo día. Esta es la mayor caída para la empresa desde agosto de 2024. Se espera que para octubre de 2026, las inversiones totales de SoftBank en el proyecto OpenAI alcancen los 65.000 millones de dólares.

Según los analistas, la salida a bolsa de OpenAI habría ayudado a definir el valor de mercado transparente de los activos de SoftBank. Ahora, los inversores deben esperar unos años más. La pregunta principal sigue abierta: ¿están los inversores públicos dispuestos a apostar sumas tan grandes por una empresa que aún tiene pérdidas pero reclama 1 billón de dólares?