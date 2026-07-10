Un punto de inflexión histórico en el mundo tecnológico: OpenAI, Anthropic y SpaceX baten récords

El mercado tecnológico global está experimentando cambios financieros sin precedentes. Mientras que las salidas a bolsa (IPO) de gigantes como Google, Meta y Tesla definieron el sector durante el último cuarto de siglo, los líderes en inteligencia artificial y tecnologías espaciales están a punto de romper todos los récords. Según el informe NCVA-Pitchbook Venture Monitor, se espera que la salida al mercado de OpenAI, Anthropic y SpaceX supere el valor total de todas las salidas a bolsa de los últimos 25 años en la historia del capital riesgo estadounidense. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Se estima que el valor de mercado combinado de estas tres empresas superará los 4 billones de dólares. A modo de comparación, SpaceX entró en el mercado público con una valoración de 1,77 billones de dólares. En este contexto, la IPO de Uber en 2019, que causó sensación en su momento con 84 mil millones de dólares, hoy no representa ni el 5 % del valor de SpaceX. Esto demuestra la enorme escala que han alcanzado las startups tecnológicas modernas.

La carrera de la inteligencia artificial y el auge financiero

Actualmente, casi todas las grandes inversiones en el mercado privado se dirigen hacia la inteligencia artificial (AI). Laboratorios como OpenAI y Anthropic requieren enormes capacidades de cómputo y miles de millones de dólares para entrenar sus modelos. Precisamente este factor ha elevado su nivel de capitalización a niveles astronómicos. Según los expertos, este crecimiento en el campo de la inteligencia artificial difiere radicalmente del auge tecnológico posterior al año 2000.

Si observamos los datos históricos, empresas como Google (2004), Tesla (2010) y Meta (2012) salieron a bolsa desde el año 2000. Asimismo, plataformas como LinkedIn, Slack y WhatsApp fueron adquiridas por más de 20 mil millones de dólares. Sin embargo, la nueva generación de empresas tecnológicas permanece privada durante mucho tiempo, maximizando su valor en el mercado interno. Por ejemplo, si Google estuviera en la situación actual, habría retrasado su proceso de IPO y habría salido al mercado con una valoración mucho más alta.

Una prueba para la infraestructura del mercado

La salida a bolsa de estos gigantes no solo significa valores récord, sino que también pone a prueba la infraestructura financiera existente. El año pasado, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. estimó que todos los ingresos por IPO en el país fueron de solo 70 mil millones de dólares. Ahora, una sola empresa entra al mercado con un valor de billones de dólares.

Cabe destacar que estos cálculos se refieren únicamente a empresas estadounidenses y no incluyen a gigantes chinos como Alibaba. Además, dado que productos revolucionarios como el iPhone o Android se crearon dentro de empresas que ya eran públicas (Apple, Google), su valor no se refleja en estas estadísticas de IPO. No obstante, el éxito de proyectos independientes como OpenAI y SpaceX demuestra que ha comenzado una nueva era en el mundo tecnológico.

Estos procesos también son importantes para los inversores y entusiastas de la tecnología en Uzbekistán. Estos cambios en el mercado global influyen indirectamente en el ecosistema IT local, el flujo de subvenciones internacionales y la velocidad de adopción de las tecnologías de inteligencia artificial. Sin duda, los movimientos bursátiles de este trío redibujarán el mapa de la economía mundial en los próximos años.