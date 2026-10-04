Adiós a los audífonos: lanzan unas gafas que permiten ver y oír

Ha surgido un nuevo avance en la intersección de la medicina y la alta tecnología. La startup estadounidense Legato ha lanzado oficialmente las gafas inteligentes «Frames», que restauran la visión y funcionan como un audífono invisible.

Creado para personas que se sienten avergonzadas o incómodas usando audífonos tradicionales, este gadget tiene la capacidad de aislar el habla humana del ruido.

Nada dentro del oído: ¿Cómo funciona el dispositivo?

La principal ventaja del gadget es que deja la zona del oído completamente libre:

Micrófonos inteligentes y procesador: Los micrófonos integrados en la montura captan los sonidos circundantes de forma continua. Un microchip integrado analiza las señales de sonido en tiempo real para separar la voz del interlocutor del ruido.

Altavoces direccionales: El sonido se dirige directamente al tímpano a través de microaltavoces en la zona del oído. Es decir, los que están alrededor apenas escuchan el sonido, mientras que el usuario sigue percibiendo los sonidos del mundo exterior de forma natural.

Garantía de privacidad: Las gafas no tienen cámara y las conversaciones no se graban en la memoria; todos los cálculos se realizan exclusivamente en el propio dispositivo.

Peso de 34 gramos y 10 horas de autonomía

El gadget apenas se diferencia de unas gafas ópticas normales:

Lentes: En la montura se pueden instalar tanto lentes ópticas graduadas como lentes normales. Con las lentes, el peso es de solo 34 gramos .

Batería: Con una carga completa, las gafas funcionan de forma continua durante más de 10 horas . El sistema de carga rápida proporciona 2 horas adicionales de reserva en 30 minutos.

Conexión con smartphone: Mediante Bluetooth 5.3, se puede conectar al teléfono para escuchar música, responder llamadas y ajustar los parámetros de sonido a través de una aplicación especial.

Precios y modelos

Legato ofrece a los clientes tres diseños y variantes de montura: