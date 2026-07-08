Meta aborda los problemas de privacidad relacionados con sus gafas inteligentes

La corporación Meta ha introducido una nueva función de seguridad para reducir las preocupaciones en torno a sus gafas inteligentes basadas en AI. Ahora, si la luz LED que indica el proceso de grabación de video en el dispositivo se cubre o se daña, la cámara de las gafas se apaga automáticamente. Esta medida tiene como objetivo proteger la privacidad de los usuarios y evitar que el dispositivo se utilice como una herramienta de vigilancia oculta. Esto es lo que informa Techcrunch.com informa .

Esta decisión de la compañía responde a las críticas públicas de que las gafas no son solo un accesorio moderno, sino que pueden plantear serios problemas de privacidad. Meta destacó en su blog que ningún fabricante de cámaras en la industria ha aplicado una medida tan estricta hasta ahora. Sin embargo, los expertos consideran que este paso es algo contradictorio con la estrategia general de la empresa, ya que Meta sigue recopilando datos de los usuarios.

Lucha contra la vigilancia oculta

Según datos de Meta, algunos usuarios intentaron grabar videos sin que otros se dieran cuenta cubriendo la luz LED de las gafas con cinta adhesiva común. Aunque la compañía introdujo posteriormente una tecnología que detecta si la luz está bloqueada, algunos usuarios "astutos" intentaron eludir la restricción eliminando por completo la luz o dañándola técnicamente. La nueva actualización está diseñada precisamente para contrarrestar tales intervenciones complejas.

A pesar de esto, la propia Meta sigue pidiendo a los usuarios que proporcionen más datos personales. Por ejemplo, las fotos y videos de los usuarios se utilizan para entrenar el sistema Meta AI. Si el usuario no desactiva esta función manualmente, su contenido personal se utiliza para mejorar los modelos de AI.

Estrategia contradictoria y nuevos proyectos

El Financial Times informa que Meta está probando actualmente un nuevo prototipo que toma fotos cada pocos segundos y graba audio continuamente. Esto genera dudas sobre las declaraciones de la compañía de que "protegen la privacidad". Aunque la empresa promete a sus usuarios que "solo usted verá sus fotos", su política de privacidad indica que cualquier información compartida con Meta AI puede ser utilizada por la corporación.

Actualmente, Meta se encuentra en el centro de varios juicios e investigaciones relacionados con sus gafas inteligentes. En particular, empleados de una empresa de subcontratación en Kenia han afirmado que fueron obligados a revisar imágenes muy personales e inapropiadas capturadas a través de las gafas durante el proceso de entrenamiento del sistema Meta AI. Esta situación pone en duda la eficacia real de las promesas del gigante tecnológico en materia de seguridad de datos.

En un momento en que el interés por los dispositivos inteligentes también está creciendo en el mercado, estos problemas de privacidad son relevantes para los consumidores locales. Aunque Meta está reforzando las medidas de seguridad para mantener su reputación, los usuarios siempre deben ser conscientes de hacia dónde van sus datos.