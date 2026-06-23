Meta presenta las gafas inteligentes Meta Glasses, asequibles y modernas

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Meta presenta las gafas inteligentes Meta Glasses, asequibles y modernas

Meta, uno de los líderes del mundo tecnológico, ha presentado oficialmente su nueva generación de gafas inteligentes: la gama Meta Glasses. Se espera que estos dispositivos despierten un gran interés en el mercado, no solo por su funcionalidad, sino también por su precio asequible. El nuevo gadget ha salido a la venta a partir de 299 dólares, lo que es significativamente más barato que productos similares de la competencia. Así lo informa Techcrunch.com en su noticia.

Este proyecto se llevó a cabo en colaboración entre Meta y el gigante de la óptica EssilorLuxottica. Cabe destacar que, a diferencia de los modelos anteriores, los nuevos dispositivos no cuentan con los logotipos de las marcas Ray-Ban u Oakley; se lanzan totalmente bajo la marca Meta. Según Counterpoint Research, estas dos empresas controlan actualmente más del 80 % del mercado de las gafas inteligentes.

Especificaciones técnicas y diversidad de diseño

Aunque las Meta Glasses no cuentan con pantalla, integran una cámara de alta calidad y altavoces personales. El dispositivo dispone de un botón especial que activa por defecto el asistente de voz Meta AI. Los usuarios pueden configurar este botón para realizar otras funciones según sus preferencias. Las gafas funcionan más de 8 horas con una sola carga, y el estuche especial proporciona 40 horas adicionales de energía.

La empresa también ha prestado especial atención al diseño. Actualmente se ofrecen a los usuarios varias monturas de diferentes estilos:

  • Meta Adventurer: modelo clásico de forma rectangular;
  • Meta Fury: montura más robusta, con un estilo más masculino;
  • Meta Glasses by Kylie: modelo elegante de forma ovalada, creado en colaboración con la famosa Kylie Jenner.

Inteligencia artificial y nuevas funciones

El asistente Meta AI integrado en las gafas facilita la vida diaria del usuario. Puede responder preguntas sobre resultados deportivos o restaurantes cercanos, así como analizar y proporcionar información sobre lo que el usuario está viendo. Se espera que próximamente se añada al dispositivo un sistema de navegación peatonal (Pedestrian navigation).

Asimismo, Meta anunció la incorporación de 14 nuevos idiomas para la función de traducción instantánea, incluidos el japonés, chino, hindi y coreano. Esto facilitará considerablemente la comunicación para los viajeros y personas que hablan diferentes idiomas. Para los usuarios uzbekos, la ayuda de este gadget en la comunicación internacional a través del inglés es de gran importancia.

El lanzamiento de las Meta Glasses ocurrió una semana después de que el competidor Snap presentara sus gafas inteligentes Specs a un precio de 2 195 dólares. Esta drástica diferencia de precios demuestra la intención de Meta de buscar la masificación en este segmento. Actualmente, los nuevos dispositivos han comenzado a venderse en varios países en diversas combinaciones de colores y lentes.

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