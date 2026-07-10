Meta introduce nuevas restricciones contra la grabación oculta a través de sus gafas inteligentes

Meta ha lanzado una actualización de seguridad para sus gafas inteligentes. Este software limita significativamente la capacidad de grabar vídeos o tomar fotos sin que los demás se den cuenta. Ahora, si el indicador luminoso integrado en el dispositivo está dañado o desactivado, la cámara se bloquea automáticamente. Así lo informa Ixbt.com informa .

El indicador LED situado en la parte frontal de las gafas inteligentes se enciende al iniciar la grabación para advertir a los presentes que la cámara está funcionando. Sin embargo, según Ixbt.com, algunos usuarios han intentado realizar vigilancia oculta desactivando físicamente esta luz, por ejemplo, mediante perforaciones o pintura. El nuevo sistema detecta estas situaciones y detiene el funcionamiento de la cámara.

La empresa ya había luchado anteriormente contra este tipo de manipulaciones. En las gafas de segunda generación, si el indicador estaba cubierto con cinta u otro objeto, el sistema lo detectaba y exigía retirar el obstáculo. Pero los entusiastas de la tecnología encontraron formas de eludir esta protección. Según Alex Himel, vicepresidente de dispositivos portátiles de Meta, el uso ilegal de gafas inteligentes ha aumentado a medida que se vuelven más populares, por lo que se han reforzado las medidas de seguridad.

Preocupaciones sobre la privacidad y prohibiciones

Esta actualización llega en un momento de crecientes críticas hacia Meta. Según informes de los medios, la empresa planea añadir una función de reconocimiento facial a las gafas en el futuro. Además, han surgido quejas en Internet sobre el uso de estos dispositivos para acosar a mujeres.

Debido a las preocupaciones de seguridad, se están imponiendo restricciones al uso de gafas inteligentes en varias partes del mundo. Por ejemplo, este mismo mes, la administración del estado de Nueva York prohíbe entrar en las salas de los tribunales con gafas equipadas con cámaras. Restricciones similares se han implementado en los tribunales de Filadelfia.

No solo las agencias gubernamentales, sino también el sector privado está tomando medidas de precaución. Algunas grandes compañías de cruceros han prohibido el uso de estos dispositivos en las áreas públicas de sus barcos. Medidas de este tipo podrían volverse relevantes en el futuro en regiones donde la privacidad personal es una prioridad.

Esta actualización presentada por Meta se considera un paso para mantener el equilibrio entre el progreso tecnológico y los derechos humanos. La empresa busca garantizar la comodidad de los usuarios al tiempo que asegura que no se vulnere la vida privada de terceros.