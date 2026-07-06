Un nuevo líder en el mercado de gafas inteligentes: Even Realities alcanza una valoración de 1.000 millones de dólares

La carrera tecnológica entre Estados Unidos y China entra en una nueva etapa. Mientras gigantes como Meta y Snap han presentado sus gafas inteligentes, ha surgido un nuevo y poderoso jugador en el mercado. La startup Even Realities, con sede en Shenzhen, recaudó 150 millones de dólares en su última ronda de inversión, alcanzando una valoración de mercado de 1.000 millones de dólares y obteniendo oficialmente el estatus de "unicornio". Así lo informa Techcrunch.com informa .

Según TechCrunch, esta ronda de inversión fue liderada por gigantes tecnológicos como Meituan y Tencent. Cabe destacar que Even Realities fue fundada por antiguos ingenieros de Apple. El director de la empresa, Will Wang, trabajó anteriormente en los proyectos de Apple Watch e iPhone, y busca junto a su equipo encontrar el equilibrio entre los dispositivos tecnológicos tradicionales y la óptica de lujo.

Privacidad y enfoque basado en pantalla

A diferencia de muchos competidores en el mercado, Even Realities decidió prescindir de una cámara en sus dispositivos. Esta decisión se tomó con el objetivo de garantizar la privacidad de los usuarios. El nuevo buque insignia G2 de la compañía muestra los datos directamente en una pantalla transparente frente a los ojos del usuario, pero no graba a quienes lo rodean.

Los dispositivos de Even Realities tienen las siguientes características únicas:

Alto nivel de privacidad debido a la ausencia de cámara;

Posibilidad de control remoto a través del anillo inteligente Even R1;

Traducción de conversaciones en tiempo real y visualización del texto en la pantalla;

Cumplimiento de las estrictas normas europeas de protección de datos.

El director de la empresa, Will Wang, destaca que las gafas inteligentes son el dispositivo informático más personal que una persona puede llevar. Por ello, se ha puesto especial énfasis en la seguridad a nivel de hardware y software. Por ejemplo, la función Conversate no guarda grabaciones de audio, sino que las convierte inmediatamente en texto y explica los términos complejos al usuario.

Gran inversión en tecnología óptica

La producción de gafas inteligentes difiere radicalmente de la creación de un smartphone o un reloj inteligente. Even Realities ha centrado su inversión principal en pantallas ópticas y tecnología de guía de ondas (waveguide). Esta tecnología requiere diseñar el circuito, la óptica y la pantalla como un sistema unificado, lo que diferencia a la empresa de otras startups del mercado.

Las tasas de crecimiento de la empresa también son sorprendentes. Hace un año, el equipo contaba con solo 30-40 empleados, mientras que hoy la cifra alcanza los 400. El modelo inicial G1 vendió más de 10.000 unidades, estableciendo un récord en su categoría. Ahora, con el modelo G2, la empresa aspira a competir con gigantes como Meta en el mercado global.

Teniendo en cuenta el creciente interés por los gadgets inteligentes, este tipo de dispositivos sin cámara que priorizan la privacidad podrían popularizarse en el futuro. Por ahora, los productos de Even Realities se venden principalmente en los mercados chino y occidental, pero el volumen de inversiones indica que la marca se expandirá pronto a nivel internacional.