Gafas inteligentes sin cámara ni altavoces: se presenta el modelo Even Realities G2

En el mundo de la tecnología, las gafas inteligentes a menudo generan preocupaciones sobre la privacidad y la grabación oculta de personas. Sin embargo, Even Realities ha tomado un camino completamente diferente. Sus nuevas gafas inteligentes G2 no tienen cámara ni altavoces, pero se espera que se conviertan en uno de los gadgets más cómodos para los usuarios que buscan aumentar su productividad. Esto es lo que informa Techcrunch.com informa .

Mientras que gigantes tecnológicos como Meta adaptan sus dispositivos al multimedia y a las redes sociales, Even Realities se centra en la información textual y la productividad. La peculiaridad del dispositivo es que genera una pantalla monocromática de estilo neón verde frente a los ojos del usuario. Esto permite leer mensajes importantes o revisar datos sin incomodar a quienes nos rodean.

Capacidades técnicas y diseño

El modelo Even Realities G2 ha sido significativamente mejorado en comparación con la versión G1. El nuevo dispositivo está equipado con una pantalla de 1200 nit de brillo, lo que garantiza una visión clara de la información en cualquier condición de iluminación. Además, el área de visualización se ha ampliado en un 75 % y la tasa de refresco se ha elevado a 60Hz, lo que hace que la imagen sea fluida y agradable a la vista.

La estructura del dispositivo también merece atención. El marco de las gafas está hecho de aleación de magnesio y las patillas son de titanio. Como resultado, el gadget pesa solo 35 gramos. Esta ligereza permite llevarlas puestas todo el día sin cansancio. Además, las lentes cuentan con una capa de protección UV, lo que las hace útiles también como gafas de sol convencionales.

Áreas de uso y autonomía

Profesionales que participan constantemente en reuniones y necesitan información rápida;

Oradores que realizan presentaciones (para ver notas de texto);

Personas que viajan mucho al extranjero y necesitan traducción.

Las gafas inteligentes G2 están diseñadas principalmente para las siguientes categorías de usuarios:

Aunque la conexión del dispositivo con el smartphone funcionó con algunas interrupciones en las etapas iniciales, este problema se ha solucionado mediante las últimas actualizaciones de software. Actualmente, las gafas se conectan de forma estable al teléfono y muestran las notificaciones sin retrasos.

En cuanto a la batería, la empresa destaca haber logrado resultados significativos. Con una sola carga, las gafas pueden funcionar hasta dos días. El estuche especial tiene capacidad para cargar el dispositivo completamente hasta siete veces. Aunque el tamaño del estuche es algo grande, protege de forma fiable las gafas contra impactos externos.

En conclusión, Even Realities G2 es un gadget que combina tecnologías modernas con un aspecto clásico. Aunque ofrece a su usuario un flujo de información al estilo de "Iron Man", no viola la privacidad de los demás. Esto podría convertirse en un nuevo estándar para los futuros dispositivos inteligentes.