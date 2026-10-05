Se ha identificado en Internet un grupo de agentes de IA vinculados a la infraestructura china que muestra una actividad específica. Según los datos iniciales publicados por investigadores independientes, esta flota de agentes opera sobre la infraestructura de Tencent y está dirigida al servicio de mapas Amap de Alibaba. Así lo informa Techcrunch.com informa. señala.

Los expertos subrayan que es más apropiado utilizar el término «flota de agentes» en lugar de «enjambre» (swarm) para evaluar esta actividad. Explican que no se han observado signos de comunicación o coordinación entre los numerosos agentes paralelos que realizan tareas idénticas.

Proceso de detección de los agentes

Según ixbt.com y otras fuentes tecnológicas, estos agentes de IA fueron descubiertos durante el monitoreo de los flujos de tráfico que llegan al servicio de análisis de dominios URLquery. Anteriormente, la actividad prolongada de los agentes de OpenAI fue detectada mediante el mismo método.

Por lo general, los agentes de IA utilizan el servicio URLquery para descargar sitios web a los que no se puede acceder directamente. Esto deja huellas digitales valiosas para los investigadores. En este caso, el seguimiento se realizó a través de estos registros.

Consultas dirigidas al servicio Amap

Según los resultados del estudio, los agentes consultaron el servicio Amap de Alibaba para obtener rutas hacia las entradas de diversos lugares públicos, incluidos parques, zoológicos y hospitales. Los detalles siguen siendo limitados ya que la investigación está en curso.

Sin embargo, estos comportamientos muestran claramente cuán constante y sistemática se ha vuelto la actividad de los agentes de IA en Internet. Tras los eventos en la plataforma Hugging Face, muchos expertos vigilan de cerca los movimientos de agentes no controlados en la red.

Actualmente, no es muy difícil detectar dicha actividad, ya que los agentes suelen utilizar los mismos métodos y no intentan ocultarse. En este caso, se observó que los agentes no realizaron acciones maliciosas más allá de eludir las reglas de la API de Alibaba, pero tales intentos podrían representar riesgos en el futuro.