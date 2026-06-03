DeepSeek: De startup desconocida a gigante de la IA

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DeepSeek: De startup desconocida a gigante de la IA

La startup china de IA DeepSeek se prepara para una importante ronda de financiación. La empresa planea recaudar casi 50.000 millones de yuanes (aproximadamente 7.400 millones de dólares) en esta etapa. Se informa que entre los posibles inversores se encuentran el gigante tecnológico Tencent Holdings y el fabricante de baterías CATL. Ixbt.com informa .

Según fuentes, la valoración total de la empresa podría alcanzar entre 350.000 y 400.000 millones de yuanes (52.000-59.000 millones de dólares) tras este acuerdo. El fundador de la startup, Liang Wenfeng, ya ha invertido 20.000 millones de yuanes de fondos personales en el proyecto. Tencent está considerando invertir alrededor de 10.000 millones de yuanes y CATL unos 5.000 millones, lo que los convertiría en los mayores inversores externos de la ronda.

Empresas como NetEase y JD.com también participan en las negociaciones, pero se espera que el número total de inversores no supere los diez. DeepSeek se ha convertido rápidamente en uno de los actores clave del mercado chino de IA. Sus modelos V3 y R1 han obtenido un gran reconocimiento en Silicon Valley, intensificando aún más la competencia en la industria.

DeepSeek es una familia de potentes modelos de lenguaje grande (LLM) de código abierto que han surgido como competidores de ChatGPT y otros modelos populares. La empresa destaca por el bajo coste de entrenamiento de sus modelos. El sistema es capaz de generar texto, escribir código, resolver problemas lógicos y generar imágenes.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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