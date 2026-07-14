La startup PixVerse recauda 439 millones de dólares y alcanza el estatus de unicornio

Un nuevo líder está surgiendo en el mercado de las tecnologías de creación de video mediante IA. La startup con sede en Singapur, PixVerse, anunció el cierre exitoso de su ronda de inversión Serie C, recaudando un total de 439 millones de dólares. Según TechCrunch, tras esta inyección financiera, la valoración de la empresa superó los 2 mil millones de dólares, obteniendo oficialmente el estatus de «unicornio» (startup valorada en más de mil millones de dólares). Así lo informa Techcrunch.com informa .

PixVerse fue fundada en 2023 por Wang Changhu y Jaden Xie. Cabe destacar que Wang Changhu trabajó anteriormente en ByteDance en el área de visión por computadora (computer vision) y desempeñó un papel fundamental en el desarrollo de las tecnologías de comprensión visual de la plataforma TikTok. Esta experiencia sirve hoy como base para la precisión y calidad de los modelos de PixVerse.

En la ronda de inversión participaron gigantes tecnológicos mundiales y fondos de capital riesgo, incluyendo Alibaba, Lollapalooza Capital, Ivy Capital y Mirae Asset. Los fondos recaudados se destinarán a la expansión global de la empresa y a fortalecer la investigación sobre «modelos mundiales» (world models) basados en IA.

Diversos modelos para uso profesional y doméstico

Para consolidar su posición en el mercado, PixVerse ofrece a los usuarios modelos en tres direcciones:

V-Series: Modelo de video diseñado para consumidores comunes y desarrolladores que realizan integraciones mediante API.

Modelo de video diseñado para consumidores comunes y desarrolladores que realizan integraciones mediante API. C-Series: Modelo que proporciona flujos de trabajo de alta calidad para la industria cinematográfica profesional y la producción de anuncios comerciales.

Modelo que proporciona flujos de trabajo de alta calidad para la industria cinematográfica profesional y la producción de anuncios comerciales. R-Series: Modelos mundiales especializados diseñados para la industria de los videojuegos y la creación de mundos virtuales.

Según los representantes de la empresa, a través de su herramienta es posible crear videos en resolución 4K enriquecidos con sonido. Actualmente, la plataforma cuenta con más de 150 millones de usuarios registrados, y cerca de 15 millones de personas utilizan el servicio activamente cada mes. En cuanto a los precios, la startup ha presentado una oferta competitiva: un minuto de creación de video a partir de una imagen cuesta aproximadamente 4,80 dólares.

Uno de los fundadores de PixVerse, Jaden Xie, al hablar sobre la competencia en el mercado, destacó que el proyecto Sora de OpenAI está temporalmente pausado y que gigantes como Meta y Tencent aún no han podido presentar modelos de video de alta calidad. En su opinión, actualmente quedan pocas empresas en el mercado que cumplan con los estándares de calidad, y PixVerse es una de ellas.

Se dice que la principal ventaja de la startup no reside en el tamaño de su base de datos, sino en su estilo de etiquetado (labeling). Las tecnologías de análisis visual aplicadas en la plataforma TikTok resultan útiles aquí también. Esto permite que la IA comprenda con mayor precisión cada elemento del video y proporcione un resultado más acorde a la solicitud del usuario.

En el futuro, PixVerse aspira a convertirse en una herramienta esencial no solo para creadores de contenido de entretenimiento, sino también para los sectores de marketing, educación y corporativo. Para los creadores en Uzbekistán, el desarrollo de este tipo de plataformas también brinda la oportunidad de preparar productos visuales de alta calidad de forma más económica y rápida.