Apple lanza su IA en el mercado chino: asociación con Alibaba

Apple ha dado un paso importante para introducir su sistema de IA generativa Apple Intelligence en el mercado chino. Según Reuters, la Administración del Ciberespacio de China (CAC) ha autorizado el uso de los servicios de Apple. Como parte de este acuerdo, Apple integrará el modelo de IA Qwen de Alibaba en sus sistemas operativos iOS, iPadOS, macOS y visionOS. Así lo informa Techcrunch.com informa .

Esta asociación es estratégicamente crucial para Apple, ya que China sigue siendo uno de los mercados más grandes y rentables para la empresa. En el segundo trimestre de este año, las ventas de Apple en China crecieron un 28 %, alcanzando los 20.500 millones de dólares. Además, gracias a los recientes descuentos importantes y al festival de compras, los smartphones iPhone han recuperado el segundo lugar en el mercado nacional.

Desafíos en la elección de un socio local

El proceso de introducir Apple Intelligence en China no ha sido sencillo. Inicialmente, se informó que la empresa estaba en negociaciones con Baidu, pero surgieron problemas al adaptar los modelos a las exigencias de los usuarios locales. También se menciona que se consideraron oportunidades de colaboración con otros gigantes tecnológicos como DeepSeek y ByteDance.

Debido a estas búsquedas y negociaciones, la llegada de las funciones de Apple Intelligence, lanzadas en 2024, se retrasó ligeramente en el mercado chino. Finalmente, el acuerdo alcanzado con Alibaba abre el camino para ofrecer capacidades avanzadas como la comprensión y creación de textos e imágenes en los dispositivos Apple.

Alibaba y la reacción del mercado

Representantes de Alibaba confirmaron a CNBC que el modelo Qwen se integrará completamente en el ecosistema de Apple Intelligence. Aunque no se han revelado plazos precisos, esta noticia tuvo un impacto positivo en los mercados financieros. En particular, las acciones de Alibaba subieron un 4 % antes de la apertura de las bolsas estadounidenses, y posteriormente más de un 6 %.

Según la legislación china, las empresas extranjeras deben utilizar modelos locales autorizados para prestar servicios de IA en sus dispositivos. La asociación entre Apple y Alibaba no es solo una innovación tecnológica, sino que también demuestra que Apple ha logrado entenderse con los reguladores chinos y está fortaleciendo su posición.