¿Gaethje o Pimblett? Resultados de la encuesta explosiva sobre el supercombate de Topuria
El ex campeón de UFC en dos categorías de peso Ilia Topuria publicó en sus redes sociales los resultados de una encuesta a gran escala realizada entre sus fans y seguidores sobre su próximo rival.
El luchador propuso a su audiencia elegir entre dos candidatos destacados: la estrella británica Paddy Pimblett y el campeón de peso ligero, el estadounidense Justin Gaethje. La votación fue más intensa y activa de lo esperado.
Resultados de la encuesta: ¿A quién eligieron los fans?
En 24 horas, más de 850 000 aficionados a la lucha participaron en la votación para expresar su postura:
Justin Gaethje — victoria: La mayoría de los fans quiso ver al estadounidense. Su candidatura recibió 474 113 votos (55%) de apoyo;
Paddy Pimblett — 2º lugar: La opción del atleta británico obtuvo 385 522 votos (45%) de apoyo;
Actividad récord: Un total de 859 635 fans participaron directamente en la votación, confirmando el enorme interés en el enfrentamiento.
Desafío abierto a Dana White
Al resumir los resultados, Topuria dejó un comentario breve y contundente etiquetando directamente al presidente de la UFC, Dana White:
«Más de 850 000 personas en menos de 24 horas...»
Con este mensaje, el atleta mostró a la directiva de la promoción qué enfrentamiento exige el público. Según los fans, el choque entre Topuria y el noqueador Gaethje podría convertirse en el blockbuster más destacado del año.
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