«Es muy doloroso»: Maresca explica la causa de la tercera derrota consecutiva del City

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«Es muy doloroso»: Maresca explica la causa de la tercera derrota consecutiva del City

En el marco de la 10ª jornada de la Premier League, tras perder 1-3 fuera de casa contra el Nottingham Forest, el entrenador del «Manchester City», Enzo Maresca », compartió sus impresiones tras el encuentro.

Según un comunicado publicado en el sitio web oficial de los «Citizens», el técnico italiano calificó este inesperado revés en campo rival como un duro golpe, subrayando que los errores defensivos graves no quedan impunes.

Este encuentro supuso para el «Manchester City» el tercer resultado negativo consecutivo en la Premier League.

«Si cometes un error, te castigan»: las principales quejas de Maresca

El entrenador del City explicó que, a pesar de que su equipo controló el juego, el resultado final fue negativo:

  • Control inútil: «Es un resultado muy doloroso. Tuvimos la iniciativa durante gran parte del partido y mantuvimos la posesión. Pero la Premier League es una liga donde, si no aprovechas tus oportunidades y cometes errores en defensa, siempre eres duramente castigado»;

  • La gran entrega del rival: Maresca valoró el desempeño de los locales: «El Nottingham Forest defendió de maravilla, mostró una entrega inmensa en el campo y aprovechó sus ocasiones con la máxima eficacia».

Una dura lección antes del parón internacional

La derrota justo antes de la concentración de las selecciones nacionales no dejó de afectar el ánimo dentro del club:

  • Análisis serio durante el parón: «Irse al parón internacional con este estado de ánimo es mentalmente difícil, deja un sabor amargo. Es nuestra primera derrota en esta competición y debe servirnos como una gran lección»;

  • La misión de volver a la senda del triunfo: El técnico indicó que, durante las dos semanas de pausa, el cuerpo técnico analizará minuciosamente los fallos cometidos y que la plantilla deberá recuperar fuerzas para volver a la senda de la victoria.

Crónica del partido y detalles de los goles

El encuentro, disputado la noche del 7 de noviembre, comenzó con ataques intensos de los locales:

  • Los goles rápidos del Forest: Matheus Cunha abrió el marcador en el minuto 6, mientras que Liam Delap anotó dos veces en los minutos 18 y 73, logrando un doblete;

  • La respuesta del City: El único tanto anotado por Rayan Cherki en el minuto 52 para los mancunianos no fue suficiente para salvar al equipo de la derrota.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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