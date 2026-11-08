Antes del partido del 12 de noviembre: se conocen los detalles sobre Shomurodov y Husanov

·27·Deportes
Antes del partido del 12 de noviembre: se conocen los detalles sobre Shomurodov y Husanov

Se han producido cambios importantes antes de la concentración oficial de entrenamiento de la selección nacional de Uzbekistán para la fecha FIFA de noviembre.

Según la información proporcionada por el cuerpo técnico, un miembro clave de la línea defensiva de la selección, Abdukodir Khusanov no será convocado para la concentración de noviembre. Al mismo tiempo, el capitán y delantero estrella, Eldor Shomurodov tampoco podrá estar a disposición del equipo en los primeros días de la concentración.

¿Cuál es la razón de la ausencia de Khusanov y la situación de Shomurodov?

El cuerpo técnico de la selección ha dado una explicación oficial sobre el estado de los jugadores clave:

  • Abdukodir Khusanov en recuperación total: El cuerpo médico y técnico de la selección nacional, teniendo en cuenta la condición física y el proceso de recuperación del joven defensa, decidió no convocarlo para esta concentración para no poner en riesgo su salud;

  • El retraso de Eldor Shomurodov: El capitán de la selección, que figura en la convocatoria oficial, se perderá los primeros días de entrenamiento por motivos familiares y se unirá al grupo más adelante.

Detalles del esperado partido amistoso contra Rusia

En el marco de la pausa de noviembre, la selección nacional de Uzbekistán afrontará una importante prueba internacional en Taskent:

  • Rival: la selección nacional de Rusia;

  • Fecha y hora: 12 de noviembre a las 20:00 ;

  • Estadio: en Taskent, estadio central Pakhtakor.

Este enfrentamiento será un campo de pruebas crucial para nuestra selección, con el fin de probar nuevos esquemas tácticos y evaluar el potencial de las fuerzas de reserva en las líneas defensiva y ofensiva.

Compartir:
Canal de TelegramSeguir en Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Husanov titular ante el Norwich: Maresca le da su confianzaHusanov titular ante el Norwich: Maresca le da su confianza17 septiembre 22:14Abduqodir Husanov jugó 90 minutos: ¿Le asignó Maresca un nuevo rol?Abduqodir Husanov jugó 90 minutos: ¿Le asignó Maresca un nuevo rol?1 agosto 22:00Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?Gran debate entre los fans del City antes del derbi de Manchester: ¿Husanov o Nunes?12 septiembre 06:46¿Por qué Abdukodir Khusanov podría quedarse en el banquillo contra el Bournemouth?¿Por qué Abdukodir Khusanov podría quedarse en el banquillo contra el Bournemouth?22 agosto 10:00Eldor Shomurodov recomendado al Spartak: ¿habrá traspaso?Eldor Shomurodov recomendado al Spartak: ¿habrá traspaso?4 agosto 10:41¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?¿Qué nota recibió Abduqodir Husanov en su debut con el Manchester City?1 agosto 23:36
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación

Más leídas Deportes noticias

Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Derrota sorpresa: Diyora Keldiyorova abandona el torneo de Grand Slam
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
Rebelión inesperada en el City: Rico Lewis decide dejar el equipo por culpa de Husanov
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
«Habrá boda»: El abuelo de Sindorov habla sobre Assaubayeva
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
¿Por qué los comentaristas occidentales no digieren el estilo de Bakhodir Jalolov?
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Erling Haaland ha decidido dejar el Manchester City: revelado su nuevo destino
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
Se anuncian los jugadores más flojos del partido Manchester City — PSG
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
« Jugar sin parar contra Uzbekistán daña nuestra reputación » — El entrenador de Persépolis
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester
¿Se le abre el camino a Husanov? La prensa británica analiza su futuro en Manchester