Antes del partido del 12 de noviembre: se conocen los detalles sobre Shomurodov y Husanov

Se han producido cambios importantes antes de la concentración oficial de entrenamiento de la selección nacional de Uzbekistán para la fecha FIFA de noviembre.

Según la información proporcionada por el cuerpo técnico, un miembro clave de la línea defensiva de la selección, Abdukodir Khusanov no será convocado para la concentración de noviembre. Al mismo tiempo, el capitán y delantero estrella, Eldor Shomurodov tampoco podrá estar a disposición del equipo en los primeros días de la concentración.

¿Cuál es la razón de la ausencia de Khusanov y la situación de Shomurodov?

El cuerpo técnico de la selección ha dado una explicación oficial sobre el estado de los jugadores clave:

Abdukodir Khusanov en recuperación total: El cuerpo médico y técnico de la selección nacional, teniendo en cuenta la condición física y el proceso de recuperación del joven defensa, decidió no convocarlo para esta concentración para no poner en riesgo su salud;

El retraso de Eldor Shomurodov: El capitán de la selección, que figura en la convocatoria oficial, se perderá los primeros días de entrenamiento por motivos familiares y se unirá al grupo más adelante.

Detalles del esperado partido amistoso contra Rusia

En el marco de la pausa de noviembre, la selección nacional de Uzbekistán afrontará una importante prueba internacional en Taskent:

Rival: la selección nacional de Rusia;

Fecha y hora: 12 de noviembre a las 20:00 ;

Estadio: en Taskent, estadio central Pakhtakor.

Este enfrentamiento será un campo de pruebas crucial para nuestra selección, con el fin de probar nuevos esquemas tácticos y evaluar el potencial de las fuerzas de reserva en las líneas defensiva y ofensiva.