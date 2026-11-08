Duelo por el título en Madrid: el Atlético y el Barcelona se enfrentan por el liderato

La 12ª jornada de La Liga española acogerá uno de los encuentros más esperados y reñidos de la temporada. Los dos gigantes, el Atlético de Madrid y el FC Barcelona, que ocupan la 1ª y 2ª posición de la tabla y lideran la carrera por el título, se medirán cara a cara.

Este choque central, que podría decidir el destino del liderato en la clasificación, tendrá lugar en el lujoso estadio Civitas Metropolitano de Madrid.

¿Cuándo y a qué hora comienza el partido?

Los detalles principales del encuentro son los siguientes:

Fecha y hora: El partido se disputará hoy, 8 de noviembre, y comenzará en la madrugada del 9 de noviembre a las 01:00 ;

Estadio: Civitas Metropolitano (Madrid);

Árbitro principal: El encuentro será dirigido por el equipo arbitral encabezado por el experimentado Javier Alberola Rojas.

Últimos 5 partidos: Lucha intensa y dominio del Barça

Los últimos enfrentamientos entre ambos equipos siempre han sido intensos, llenos de resultados inesperados y goles. De los últimos 5 partidos oficiales, el FC Barcelona ha ganado 3 y el Atlético 2:

14 de abril de 2026 | Champions League, cuartos de final (vuelta): Atlético 1-2 FC Barcelona; 8 de abril de 2026 | Champions League, cuartos de final (ida): FC Barcelona 0-2 Atlético; 4 de abril de 2026 | La Liga, jornada 30: Atlético 1-2 FC Barcelona; 3 de marzo de 2026 | Copa del Rey, semifinal (vuelta): FC Barcelona 3-0 Atlético; 12 de febrero de 2026 | Copa del Rey, semifinal (ida): Atlético 4-0 FC Barcelona.

Duelo por el 1er puesto: ¿Qué esperar?

El partido de hoy no es solo una lucha por tres puntos, sino también un golpe psicológico en el camino hacia el título de La Liga. La diferencia entre los clubes en la tabla es mínima, y una victoria en el Civitas Metropolitano permitirá al equipo ganador tomar el liderato absoluto del campeonato.