« Decir que está huyendo es incorrecto »: Poirier pone fin a los rumores sobre Islam Makhachev

Ex aspirante al título de la UFC y experimentado luchador estadounidense, Dustin Poirier ha expresado su opinión sobre las críticas dirigidas al campeón de peso ligero Islam Makhachev.

La decisión de Makhachev de no subir al octágono antes de enero de 2027 ha sido ampliamente debatida en las redes sociales, siendo calificada por algunos aficionados como una «evasión de peleas». En una entrevista publicada en la cuenta de X de «UFC on Paramount+», Poirier enfatizó claramente que tales acusaciones son totalmente infundadas.

«Ha limpiado toda la división»: la postura firme de Poirier

El luchador estadounidense elogió el nivel profesional y la trayectoria de Makhachev:

Refutación de los rumores de miedo: «Veo a la gente escribiendo en redes sociales que tiene miedo, que está huyendo. No, no creo que tenga miedo de nadie. Tiene el potencial para enfrentarse a cualquier oponente y no le preocupa en absoluto»;

Dominio absoluto en la división: Poirier recordó que el luchador ruso ha derrotado a casi todos los oponentes serios en su categoría de peso, conquistando así la división por completo;

Elección para el futuro: «Si realmente lo desea, puede seguir peleando a un alto nivel durante muchos años más. Pero esta decisión depende únicamente de su deseo personal y su motivación interna».

El último éxito de Makhachev

Islam Makhachev realizó su última defensa del título en agosto de este año: