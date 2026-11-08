Identificada una nueva cepa de coronavirus: difícil de distinguir de la gripe

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Identificada una nueva cepa de coronavirus: difícil de distinguir de la gripe

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha proporcionado información sobre los síntomas de una nueva cepa de coronavirus llamada PJ.2.1. Los expertos señalan que los signos provocados por esta variante pueden ser muy similares a los de un resfriado común o una gripe. Por ello, no es fácil distinguirla de otras infecciones respiratorias.

Según la OMS, la nueva cepa se manifiesta con síntomas comunes en muchas infecciones respiratorias. Esta similitud dificulta el diagnóstico de la enfermedad basándose únicamente en los síntomas externos. Es decir, no es posible determinar con certeza qué virus se ha contraído basándose solo en los síntomas observados en una persona.

Por lo tanto, se requieren pruebas de laboratorio para identificar el virus específico y realizar un diagnóstico correcto. Este método es fundamental para determinar el tipo de infección.

Actualmente, Alexey Agranovsky, profesor del departamento de virología de la facultad de biología de la Universidad Estatal de Moscú, ha subrayado que la cepa PJ.2.1 no representa un nivel de riesgo mayor que las variantes anteriores.

Según el experto, en la situación actual, no hay base suficiente para introducir medidas de cuarentena con el fin de evitar la entrada de esta cepa en las regiones. Por lo tanto, no es necesario aplicar medidas restrictivas por el momento debido a esta nueva variante.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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