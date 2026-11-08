¿Quiénes son los 3 alumnos favoritos de Tulkin Kilichev? Sus cualidades únicas...

El entrenador principal de la selección nacional de boxeo de Uzbekistán, Tulkin Kilichev, nombró a los tres boxeadores que más aprecia. El capitán del equipo, Abdumalik Khalokov, ocupa el primer lugar en su elección. Sin embargo, las opiniones del entrenador sobre sus otros dos alumnos también son notables: uno es valorado especialmente por su estricta obediencia y el otro por su buen humor constante.

El boxeo uzbeko ha logrado resultados impresionantes en la escena internacional en los últimos años, siendo reconocido como una de las escuelas más fuertes del mundo. Detrás de estos éxitos no solo está el trabajo de atletas talentosos, sino también el de los entrenadores que los preparan para las grandes competiciones.

En una entrevista reciente, el entrenador principal de la selección nacional, Tulkin Kilichev, mencionó a tres boxeadores que le son más cercanos entre sus alumnos. Curiosamente, su elección no se basa solo en los resultados deportivos, sino también en el carácter de los atletas, su relación con el entrenador y su papel en el equipo.

En primer lugar — el campeón olímpico y capitán del equipo

Cuando se le preguntó a Tulkin Kilichev qué alumnos de la nueva generación le eran más cercanos, mencionó sin dudar el nombre de Abdumalik Khalokov.

Según el entrenador principal, Khalokov ocupa un lugar importante no solo en el ring como capitán de la selección nacional, sino también dentro del grupo. Kilichev indicó que lo consulta regularmente.

El entrenador recordó que también discutía muchos temas con los representantes de la generación anterior, Hasanboy Dusmatov y Bakhodir Jalolov y destacó la importancia de sus intercambios.

Esto demuestra cuánto se valoran la opinión y las capacidades de liderazgo de los atletas experimentados dentro de la selección nacional.

El boxeador en segundo lugar cuenta con la confianza absoluta del entrenador

En el ranking personal de Kilichev, el segundo lugar lo ocupa Erkinboev.

El entrenador principal destacó que la cualidad más importante de este atleta es su obediencia y el hecho de que ejecuta las tareas asignadas sin cuestionar.

«Le da igual: si le dices “haz esto”, sigue ese camino sin mirar atrás. Piensa: “Si el entrenador lo dijo, hay que hacerlo”. No conoce el miedo, lucha hasta el final. Lo más importante es que cree, tiene una confianza total en el entrenador», declaró Kilichev.

Por lo tanto, para el entrenador, la principal ventaja de este boxeador no es solo la preparación física o la maestría técnica. Su capacidad para aceptar instrucciones, mantenerse fiel al plan y luchar hasta el final en el ring también es especialmente valorada.

En tercer lugar — Khabibullaev, quien siempre sonríe

Khabibullaev también figura en el top 3 de Tulkin Kilichev.

El entrenador principal lo describió como un atleta obediente que aporta un buen ambiente al equipo.

«Khabibullaev también es un chico obediente. Siempre sonríe, está de buen humor. A veces es un poco lento, por supuesto, pero aun así es un buen chico», declaró el entrenador con humor.

De esta manera, tres cualidades diferentes se manifestaron en la elección de Kilichev: un capitán capaz de liderar al equipo, un luchador que ejecuta las instrucciones sin discutir y un atleta que crea un ambiente positivo.

¿Qué resultados históricos ha logrado el boxeo uzbeko bajo la dirección de Tulkin Kilichev?

Las reflexiones de Tulkin Kilichev sobre sus alumnos parecen aún más interesantes en el contexto de sus éxitos como entrenador.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, los boxeadores uzbekos registraron un resultado histórico al ganar cinco medallas de oro. Este resultado colocó a nuestro país en el primer lugar del medallero general de boxeo.

Durante los campeonatos mundiales organizados en Taskent en 2023, los boxeadores uzbekos también se convirtieron en uno de los líderes de la competición con cinco medallas de oro. Además, en los Juegos Asiáticos de Hangzhou 2022, la selección nacional ganó tres medallas de oro.

El equipo también obtuvo resultados premiados en los campeonatos mundiales organizados por World Boxing y la IBA. Los éxitos de Kilichev a escala continental contribuyeron a su reconocimiento como uno de los mejores entrenadores de Asia.

¿Qué carácter se esconde detrás de los campeones?

Para ganar en el boxeo, la potencia de golpeo, la velocidad y la resistencia no son suficientes. La preparación mental del atleta, su disciplina, su confianza en el entrenador y su capacidad para anteponer el interés del equipo a los objetivos personales también son cruciales.

Las reflexiones de Tulkin Kilichev sobre sus tres alumnos apuntan precisamente a estos aspectos. A sus ojos, un boxeador fuerte debe no solo vencer a su oponente en el ring, sino también ser una persona disciplinada, fiable y decidida a alcanzar sus objetivos durante el entrenamiento.

Quizás este sea uno de los secretos de los éxitos del boxeo uzbeko en la escena internacional: detrás de las victorias en el ring se esconden un trabajo arduo, confianza mutua y relaciones sólidas entre el entrenador y el atleta.