Luto en el fútbol brasileño: reconocido jugador muere en un tiroteo en el bar «B10»

El fútbol brasileño está de luto. Conocido por los aficionados bajo los apodos de Bismark y «B10» , el experimentado futbolista de 36 años, Bismark Vinicius Freire do Nascimento, falleció prematuramente tras un tiroteo ocurrido en un bar.

Aunque la víctima fue trasladada de urgencia al hospital en estado crítico, a pesar de la rápida atención médica, no fue posible salvar su vida.

¿Qué sucedió en el bar de Natal?

Los medios locales y la policía civil del estado de Rio Grande do Norte revelaron los detalles de la tragedia:

Origen del conflicto: El jugador se encontraba en un bar de Natal con amigos durante la noche del jueves al viernes. Allí, surgió una disputa verbal inesperada entre Bismark y un individuo desconocido;

Uso de armas y víctimas: La discusión escaló rápidamente hasta convertirse en un tiroteo. Como resultado, el futbolista resultó gravemente herido y otra persona también sufrió lesiones (actualmente se encuentra con vida y hospitalizada);

Investigación criminal: Actualmente, las autoridades están llevando a cabo una investigación exhaustiva para determinar las causas del uso del arma e identificar a los responsables.

Tres hijos y planes truncados

Bismark aún no planeaba retirarse y vivía con grandes objetivos: