Invisible a los radares: China publica un video del ataque de su dron secreto GJ-11

Por primera vez en su historia, la fuerza aérea china ha mostrado oficialmente imágenes que revelan la estructura interna y la capacidad de ataque preciso del dron de combate ultra-secreto y furtivo GJ-11 «Sharp Sword». Este video, difundido a través del canal CCTV, ha despertado un gran interés entre expertos militares y la comunidad tecnológica global.

Tecnología furtiva y compartimentos de armas

Según las imágenes presentadas, el diseño y las soluciones de construcción de este vehículo aéreo no tripulado se basan en las tecnologías furtivas más avanzadas del mundo. Las características técnicas clave del dron son las siguientes:

Compartimentos internos de armas: En la parte inferior del aparato, entre los trenes de aterrizaje principales, se encuentran dos compartimentos ocultos con cubiertas de bordes dentados, diseñados para transportar misiles y bombas sin ser detectados por los radares.

Materiales furtivos: La superficie exterior del dron está tratada con un revestimiento especial que absorbe completamente las ondas de radar enemigas. Además, para minimizar la detección por radar, la salida de gases del motor también cuenta con una protección específica.

Parámetros técnicos Características del dron GJ-11 «Sharp Sword» Tipo de aparato Dron de combate furtivo (UUAV) invisible a radares Ubicación del armamento Compartimentos internos dentados bajo el fuselaje Sistema de control Control por operadores desde centros terrestres Tiempo de preparación La preparación para misiones de combate dura de 6 horas a varios días Pruebas de combate CCTV mostró la destrucción exitosa de un objetivo en condiciones de nubosidad

«El uso abierto de armamento por drones furtivos como el GJ-11 significa que China ha alcanzado un nuevo nivel tecnológico en el ámbito de la aviación militar».

Pruebas de combate y precisión en el segundo intento

Las imágenes publicadas por la televisión central china muestran las pruebas del dron en un entorno cercano a condiciones reales de combate. En particular, durante las pruebas realizadas con tiempo nublado, se demostró que el aparato destruyó el objetivo designado con alta precisión en el segundo intento.

Los expertosseñalan que pilotar estos aparatos y prepararlos antes del combate requiere mucho tiempo: el proceso de preparación de los especialistas suele comenzar con 6 horas y puede extenderse varios días en condiciones complejas. La exhibición pública de este dron tendrá, sin duda, un impacto serio en el equilibrio de poder en el mercado global de defensa.

¿Cree que el nuevo dron furtivo de China puede evadir los radares y superar los sistemas de defensa aérea modernos? ¡Deje su opinión en los comentarios!