«Mejor que Messi y Ronaldo»: Steven Gerrard hace una declaración impactante sobre Lamine Yamal

Steven Gerrard, leyenda del fútbol inglés y ex capitán del Liverpool, ha provocado un gran revuelo en la comunidad futbolística al evaluar el talento de Lamine Yamal, delantero del FC Barcelona y de la selección española. En una entrevista con el medio británico The Touchline, el ex centrocampista comparó al joven prodigio con los dos gigantes del fútbol moderno: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo de manera abierta.

«Por delante en su desarrollo»: el análisis de Gerrard

Steven Gerrard, al recordar los inicios de los mayores rivales de la historia del fútbol a los 19 años, destacó que el potencial y las decisiones en el campo del extremo español eran muy superiores a los de Messi y Ronaldo a esa misma edad:

«A los 19 años, Lamine Yamal Cristiano Ronaldo y Lionel Messi juegan a un nivel superior. Si comparamos su estado a los 19 años, Lamine Yamal está claramente por delante en términos de nivel de desarrollo e impacto en el juego».

La irrupción de Yamal en el fútbol de élite ha sido a una velocidad sin precedentes. Debutó con el primer equipo azulgrana en abril de 2023, con solo 15 años. En la Eurocopa 2024, no solo se proclamó campeón de Europa con España, sino que estableció un récord como el jugador más joven de la historia en disputar una final de un gran torneo internacional.

Indicador / Criterio Estadísticas y resultados actuales de Lamine Yamal Edad y club/selección 19 años, FC Barcelona y selección nacional de España Fecha de debut Abril de 2023 (entró en el fútbol profesional con solo 15 años) Rendimiento esta temporada 13 goles y 12 asistencias en 16 partidos (25 puntos de contribución total) Valor de mercado 220 millones de euros (El jugador más caro del mundo según Transfermarkt) Logros internacionales Campeón de la Euro 2024, jugador más joven en una final Premios personales Ganador del título al mejor jugador joven del mundo 3 veces consecutivas

«Mientras Messi y Ronaldo apenas se adaptaban al alto nivel a los 19 años, Yamal ya es campeón de Europa y decide el destino de cada partido por sí solo».

Un récord absoluto de 220 millones de euros

La productividad mostrada esta temporada ha convertido a Lamine en el delantero más peligroso del planeta: en solo 16 encuentros, ha marcado 13 goles y repartido 12 asistencias. El portal Transfermarkt estima su valor de mercado en unos astronómicos 220 millones de euros.

Además, habiendo ganado tres veces seguidas el premio al mejor jugador joven del mundo, el ritmo de progresión actual de Yamal lo convertirá sin duda en un firme candidato al Balón de Oro en los próximos años.

¿Crees también que Lamine Yamal, de 19 años, es más fuerte que Messi y Ronaldo a su edad, o todavía necesita tiempo para alcanzar su regularidad a largo plazo? ¡Deja tu opinión en los comentarios!