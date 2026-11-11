La confesión sincera de Carlsen: ¿Por qué Magnus eligió a Abdusattorov para sus entrenamientos?
El mejor ajedrecista del planeta, el múltiple campeón mundial Magnus Carlsen, reveló recientemente por qué eligió al líder del equipo nacional de Uzbekistán como compañero durante un campamento de entrenamiento cerrado en España: Nodirbek AbdusattorovSegún fuentes de ChessBase Nepal, la superestrella noruega destacó no solo los aspectos deportivos, sino también las dimensiones personales y psicológicas de esta colaboración.
Los peligros del juego en línea y el estatus profesional de Abdusattorov
Carlsen señala que la creciente popularidad de los formatos informales de juego en línea entre los ajedrecistas puede disminuir la seriedad del juego y fomentar malos hábitos. Por ello, el gran maestro noruego buscó un sparring sólido para recuperar la profundidad del análisis y la máxima presión competitiva frente al tablero clásico.
Al explicar por qué su elección recayó en el joven prodigio uzbeko, Carlsen afirmó que la decisión fue en parte fortuita, pero que resultó ser humanamente muy acertada:
« Nodirbek es una persona muy agradable, humilde y educada. Es fantástico conocerlo personalmente. Incluso a mi hijo le cayó muy bien Nodirbek y congeniaron rápidamente. »
En este proceso de preparación crucial en España, también participaron el entrenador y asesor permanente de Carlsen, Peter Heine Nielsen, y el gran maestro inglés David Howell.
Criterio / Indicador
Detalles del campamento en España y el supertorneo de Budapest
Participantes principales
Magnus Carlsen (Noruega) y Nodirbek Abdusattorov (Uzbekistán)
Objetivo del campamento
Evitar distracciones en línea, análisis profundo y profesionalismo ante el tablero real
Equipo de Carlsen
Peter Heine Nielsen (asesor principal), David Howell (gran maestro)
Competición actual
Total Chess World Championship Tour Pilot 2026 (Budapest, Hungría)
Fechas de la competición
10–20 de noviembre de 2026
Bolsa de premios total
650 000 dólares estadounidenses
Formatos de juego
Blitz, rápido y clásico rápido (sistema de triatlón)
Particularidad
Bibisara Assaubayeva (Kazajistán) compitiendo de igual a igual con los hombres
« Entrenar junto al número 1 del mundo es la prueba evidente de que el lugar de Abdusattorov en la élite mundial ya ha alcanzado la cima. »
Gran torneo de 650 000 dólares en Budapest
Tras un fructífero campamento en España, ambos grandes maestros viajaron directamente a Budapest, la capital húngara. Allí se está celebrando el torneo Total Chess World Championship Tour Pilot, con una bolsa de premios de 650 000 dólares.
La competición en Budapest determinará al verdadero rey del ajedrez universal; los grandes maestros prueban sus habilidades en blitz, rápido y clásico. Nodirbek Abdusattorov en la categoría masculina y la doble campeona mundial de blitz Bibisara Assaubayeva en la femenina representan a Asia Central en la tabla general.
¿Crees que los entrenamientos conjuntos con Magnus Carlsen convertirán a Nodirbek Abdusattorov en el principal aspirante al título mundial en los próximos años? ¡Deja tu opinión en los comentarios!
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