La confesión sincera de Carlsen: ¿Por qué Magnus eligió a Abdusattorov para sus entrenamientos?

El mejor ajedrecista del planeta, el múltiple campeón mundial Magnus Carlsen, reveló recientemente por qué eligió al líder del equipo nacional de Uzbekistán como compañero durante un campamento de entrenamiento cerrado en España: Nodirbek AbdusattorovSegún fuentes de ChessBase Nepal, la superestrella noruega destacó no solo los aspectos deportivos, sino también las dimensiones personales y psicológicas de esta colaboración.

Los peligros del juego en línea y el estatus profesional de Abdusattorov

Carlsen señala que la creciente popularidad de los formatos informales de juego en línea entre los ajedrecistas puede disminuir la seriedad del juego y fomentar malos hábitos. Por ello, el gran maestro noruego buscó un sparring sólido para recuperar la profundidad del análisis y la máxima presión competitiva frente al tablero clásico.

Al explicar por qué su elección recayó en el joven prodigio uzbeko, Carlsen afirmó que la decisión fue en parte fortuita, pero que resultó ser humanamente muy acertada: