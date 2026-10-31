Presentan una «alfombra voladora» para el ejército estadounidense

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Presentan una «alfombra voladora» para el ejército estadounidense

En Estados Unidos se presentó un inusual sistema de camuflaje diseñado para ocultar equipos militares y soldados de la vigilancia de drones y satélites. Este desarrollo, descrito como una «alfombra voladora», puede operar de forma continua hasta por dos horas.

La empresa estadounidense Vigil Autonomy presentó el sistema de camuflaje Air Cover, diseñado para proteger equipos militares y soldados de la detección mediante drones de reconocimiento y satélites. Así lo informó la publicación Defence Express.

Air Cover es un sistema en forma de cobertura especial que cuenta con un dron instalado en cada una de sus cuatro esquinas. Estos vuelan sobre el objeto protegido para ocultarlo de los medios de vigilancia.

El objetivo principal del sistema es limitar la capacidad de detectar equipos militares no solo a través de cámaras ópticas convencionales, sino también en rangos infrarrojos y de radar. En particular, Air Cover busca proteger contra la vigilancia mediante cámaras térmicas y radares SAR.

La diferencia más importante de Air Cover respecto a los medios de camuflaje tradicionales es que puede ocultar no solo objetos estáticos, sino también equipos militares en movimiento. El sistema tiene una autonomía de hasta dos horas de funcionamiento continuo. Al mismo tiempo, puede utilizarse en posición estacionaria fijándolo a varios soportes.

Por ahora, las características técnicas y capacidades del desarrollo no han sido reveladas por completo. A juzgar por el estado actual del proyecto, es posible que aún se encuentre en una etapa inicial.

La publicación Defence Express, además de destacar los aspectos únicos de este concepto, también ha señalado algunos de sus problemas y limitaciones.

En primer lugar, Air Cover solo oculta el objeto protegido desde arriba. Por lo tanto, la eficacia del sistema depende directamente del ángulo de observación. Por ejemplo, la posibilidad de detectar equipos militares mediante una cámara térmica lateral puede persistir.

Además, surge la duda sobre qué tan importante es ocultarse de los radares SAR, ya que estos radares suelen utilizarse para cartografiar áreas y estudiar la superficie terrestre más que para seguir el movimiento de unidades militares.

Otro tema importante es la duración de la operación autónoma del sistema. Un vuelo de dos horas puede ser suficiente solo para misiones de corta duración o para realizar fases específicas de una operación militar.

Una vez que se agotan las baterías, el sistema debe ser transportado en el vehículo militar o cargado por los soldados como equipo adicional.

De este modo, Air Cover llama la atención como uno de los nuevos enfoques en el campo del camuflaje militar. Sin embargo, su eficacia práctica, capacidades técnicas y limitaciones existentes podrían aclararse durante futuras pruebas.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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