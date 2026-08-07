Google Chrome anuncia nuevos requisitos para la IA local

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Google Chrome anuncia nuevos requisitos para la IA local

Google ha publicado oficialmente unos estrictos requisitos del sistema para descargar los modelos de IA local destinados a su navegador Chrome. Según ixbt.com, el navegador ahora puede instalar automáticamente redes neuronales en el ordenador para ejecutar funciones generativas. Para ello, el dispositivo debe tener al menos 20 GB de espacio libre. Al respecto, Ixbt.com informa .

Actualmente, Chrome utiliza activamente redes neuronales locales como Gemini Nano para ejecutar diversas funciones generativas. Aunque unos 4 GB son suficientes para que funcione este modelo, Google exige 20 GB de espacio libre como reserva. Según los expertos, los gigabytes adicionales son necesarios para instalar y actualizar periódicamente los modelos, además de garantizar el funcionamiento estable de los componentes del sistema.

El proceso de descarga automática de los modelos de IA solo se inicia después de comprobar las capacidades del hardware y el rendimiento del ordenador. También se requiere una conexión a Internet estable y sin restricciones. Si el dispositivo no cumple los criterios indicados, el navegador no comenzará a descargar los archivos de IA.

¿Cómo desactivar las funciones de IA?

Los usuarios pueden optar por renunciar por completo a los servicios de IA local. En la configuración de Chrome hay un botón especial llamado On-device AI (IA en el dispositivo); al desactivarlo, los modelos ya descargados se eliminan por completo y se detiene la descarga automática de nuevos archivos.

Si el usuario quiere volver a activar esta función más adelante, el navegador comprobará de nuevo el dispositivo y descargará automáticamente los archivos necesarios. Los especialistas de Google también recomiendan encarecidamente no eliminar manualmente los archivos relacionados con los modelos de IA. Este método no puede detener el mecanismo de descarga automática y el navegador podría descargarlos otra vez.

Estos ajustes se gestionan por separado para cada usuario y dispositivo. En los ordenadores corporativos, el uso de modelos locales también se controla mediante las políticas de Chrome Enterprise. Los representantes de la empresa señalan que estos requisitos del sistema podrían cambiar en el futuro.

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Abror Shuhratov
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