El rápido desarrollo de las tecnologías de AI ha acelerado la construcción de enormes centros de datos en todo el mundo. Muchos expertos temían que la aparición de tales consumidores masivos provocara una escasez de electricidad y un aumento de las tarifas para la población. Sin embargo, un nuevo estudio realizado en EE. UU. ha cambiado completamente esta perspectiva. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Investigadores del Electric Power Research Institute (EPRI) y de Watershed analizaron datos entre 2015 y 2024, determinando que la expansión de los centros de datos no provocó un aumento, sino una disminución de los precios de la electricidad para los hogares. Según ixbt.com, este proceso está relacionado con las "economías de escala" en la economía.

La característica particular del sistema energético es que la mayor parte de los costos no se destina a la producción de electricidad, sino al mantenimiento de la infraestructura: centrales eléctricas, líneas de alta tensión y redes de distribución. Cuando aparecen consumidores grandes y estables como los centros de datos, estos costos fijos se distribuyen entre un mayor volumen de consumo. Como resultado, el costo promedio por kWh de energía disminuye.

Eficiencia económica y reducción de tarifas

Según los resultados del estudio, cada aumento del 10 % en la capacidad de los centros de datos provocó una reducción de aproximadamente el 0,4 % en las tarifas minoristas para los hogares. Por ejemplo, entre 2019 y 2024, en algunas regiones de EE. UU., las tarifas fueron un 6 % más bajas de lo esperado gracias al desarrollo de la infraestructura digital. Esto representa un alivio económico significativo para la población.

Los científicos utilizaron métodos económicos muy complejos para probar sus conclusiones. Analizaron el proyecto de autopistas federales de EE. UU. desarrollado en 1947. Resultó que las rutas históricas determinaron la ubicación de las líneas de comunicación de fibra óptica, lo que a su vez influyó en dónde se construirían los centros de datos. Esta correlación permitió a los investigadores demostrar con precisión que la baja de precios ocurrió precisamente debido a los centros tecnológicos.

Además, los gigantes tecnológicos están invirtiendo en fuentes de energía nuevas y más baratas para sus necesidades, especialmente en plantas solares y eólicas. Esto aumenta la eficiencia de todo el sistema energético y reduce la necesidad de generadores antiguos y costosos.

Riesgos y limitaciones futuras

No obstante, los autores del estudio advierten que esta tendencia positiva podría ser temporal. Actualmente, están surgiendo varios problemas en el sector energético:

Escasez de transformadores de tensión;

Largas listas de espera en la entrega de turbinas de gas;

Aumento del precio de los equipos de energía renovable.

Si los costos de expansión del sistema energético superan los niveles históricos, el proceso de reducción de tarifas podría detenerse o los precios podrían empezar a subir. Por ahora, los grandes centros de datos no son "vampiros energéticos", sino que sirven como un mecanismo que asegura la estabilidad económica del sistema energético nacional.

En las condiciones de Uzbekistán, los procesos de digitalización y creación de centros de datos también se están acelerando. La experiencia de EE. UU. muestra que una infraestructura bien planificada y la atracción de grandes consumidores pueden ser beneficiosas para los consumidores comunes a largo plazo.