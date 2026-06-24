El operador móvil T2 permite canjear el tráfico excedente por descuentos

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El operador móvil T2 permite canjear el tráfico excedente por descuentos

El operador móvil ruso T2 (anteriormente Tele2) actualizará significativamente su programa de fidelidad « Bolshe » y ha anunciado que estará abierto a todos los usuarios de comunicaciones. Ahora, no solo los clientes de la empresa, sino también los abonados de cualquier otro operador pueden canjear gigabytes acumulados por diversos bonos y descuentos en servicios cotidianos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Este paso pretende cambiar el enfoque tradicional del mercado de las telecomunicaciones, convirtiendo el tráfico móvil en una especie de «moneda digital». Según ixbt.com, tan pronto como los nuevos usuarios se unen al programa, reciben «gigabytes de bienvenida» para realizar su primer canje y familiarizarse con las capacidades del servicio.

Categorías diarias y red de socios

Una de las principales novedades del programa es la implementación del sistema de «categorías diarias». Cada día aparecen tres nuevas ofertas en la aplicación especial: una se obtiene directamente a cambio de gigabytes, mientras que las otras dos son privilegios proporcionados por los socios del programa. La temática de las ofertas cambia diariamente y se repite en un ciclo semanal.

El programa abarca las áreas más demandadas de la vida cotidiana, que incluyen :

  • Entrega de comida y platos preparados ;
  • Compras online y offline ;
  • Servicios de transporte y taxi ;
  • Eventos de entretenimiento y sorpresas especiales.
La lista de socios incluye grandes marcas como Ozon, Yandex Go, Yandex Eda, « Magnit » y « Lenta ». Esto permite a los usuarios convertir su tráfico de internet no utilizado en un beneficio económico real.

Un nuevo enfoque en el sistema de fidelidad

Representantes de T2 señalan que la empresa renuncia al sistema tradicional de acumulación de puntos esperado durante años para centrarse en ofertas rápidas y personalizadas. Este es un modelo más claro y atractivo para el usuario, ya que los gigabytes se renuevan mensualmente y su pérdida era un punto crítico para muchos abonados.

Mientras que la competencia entre operadores móviles también se intensifica en el mercado de Uzbekistán, esta experiencia en el mercado ruso es notable. En nuestra región, los operadores también ofrecen diversos sistemas de bonos, pero la posibilidad de «vender» el tráfico dentro de un ecosistema único, abierto también a abonados de otros operadores, se valora como una nueva etapa.

En conclusión, esta iniciativa de T2 busca transformar los servicios de comunicación móvil no solo en un medio de comunicación, sino en una herramienta financiera que ayude a ahorrar en los gastos diarios. Se espera que este tipo de soluciones tecnológicas sirvan de modelo para otros operadores regionales en el futuro.

T2TelecomunicacionesGigabyteTecnologíaRusia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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