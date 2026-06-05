El famoso «Andijon Devzira Plov» registrado oficialmente por el Estado

«Andijon Devzira Plov» ha sido registrado por el Estado como indicación geográfica. Así lo anunció el Departamento de Propiedad Intelectual del Ministerio de Justicia.

Este estatus permite la protección legal del nombre del plato, las tradiciones culinarias y las características únicas.

«Andijon Devzira Plov» se prepara principalmente con arroz Devzira cultivado en el valle de Ferganá. Este arroz rojizo y de grano denso aporta al plov un sabor distintivo, un aroma agradable y una apariencia suelta.

Los expertos señalan que el estatus de indicación geográfica ayuda a preservar la singularidad del plato, fortalecer las garantías de calidad y proteger el método de preparación tradicional.