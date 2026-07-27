La fonction stories est lancée sur la messagerie nationale Max

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La fonction stories est lancée sur la messagerie nationale Max

L'équipe de la messagerie nationale Max a annoncé le début du déploiement progressif de la fonction stories pour les utilisateurs. Cette nouvelle opportunité est importante car elle vise à rendre le processus de communication et de partage de contenu encore plus pratique et moderne. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication Ixbt.com, grâce à la nouvelle fonction, les utilisateurs peuvent créer des publications sous forme de photos et de vidéos. Il est également possible d'effectuer des opérations d'édition telles que les enrichir de texte et les recadrer avant de les publier.

Dans un premier temps, la possibilité de publier des stories est apparue dans l'application Max conçue pour Android. Pour ce faire, il est nécessaire de mettre à jour le logiciel vers la dernière version via RuStore.

Gestion des stories et confidentialité

Les développeurs notent que c'est l'auteur du contenu lui-même qui détermine de manière indépendante qui peut voir ces messages et leur durée de validité. Cela donne aux utilisateurs un contrôle total sur leur vie privée.

Dans le même temps, les spectateurs peuvent laisser leurs réactions aux stories publiées et envoyer des réponses à l'auteur. Après la publication, des statistiques détaillées sont révélées à l'auteur concernant le nombre de vues, les réactions et le temps restant avant la suppression automatique de la publication.

Processus de test et perspectives

Il convient de rappeler que le processus de test de ce nouvel outil a commencé au début du mois de juillet de cette année. Plus d'une centaine d'auteurs y ont participé activement, notamment des blogueurs, des journalistes, des musiciens, des athlètes et d'autres personnalités connues.

Selon les experts, l'ajout de telles fonctions interactives servira à augmenter l'activité quotidienne de la messagerie et à élargir encore plus l'audience. Actuellement, les travaux se poursuivent pour améliorer davantage les capacités de la plateforme.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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