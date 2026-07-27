Une Britannique diagnostiquée avec un syndrome cardiaque rare après le mariage de sa fille

·84·Monde
Une Britannique diagnostiquée avec un syndrome cardiaque rare après le mariage de sa fille

Une habitante de Grande-Bretagne âgée de 65 ans a été hospitalisée de manière inattendue à la suite du mariage de sa fille. Bien que les médecins aient d'abord suspecté un infarctus étendu, des examens complémentaires ont révélé que son état était dû à un « syndrome du cœur heureux » rare. C'est ce qu'a rapporté Oxford Medical Case Reports .

Il est précisé que la femme s'est rendue à l'établissement médical avec des douleurs thoraciques intenses et un essoufflement , des symptômes typiques d'un infarctus. Cependant, après une imagerie par résonance magnétique (IRM), les médecins ont découvert que la patiente présentait une forme rare de syndrome de Takotsubo, à savoir le type de cardiomyopathie de stress appelé « syndrome du cœur heureux » .

Les spécialistessoulignent que le « syndrome du cœur brisé » — généralement observé à la suite d'un chagrin intense ou d'un choc émotionnel — est beaucoup plus courant. Mais le « syndrome du cœur heureux » , au contraire, peut survenir après des émotions très joyeuses et intensément positives dans la vie d'une personne, notamment le mariage d'un enfant, un grand succès ou des événements longtemps attendus.

Dans une telle situation, une augmentation brutale des hormones de stress perturbe temporairement le fonctionnement du muscle cardiaque. C'est pourquoi les symptômes de la maladie ressemblent beaucoup à ceux d'un infarctus : douleurs thoraciques, essoufflement, ainsi que certaines modifications dans les analyses de sang. Il n'est donc pas facile de poser un diagnostic précis sans examens complémentaires.

Après que les médecins ont prescrit les médicaments nécessaires à la patiente, la fonction cardiaque de celle-ci s'est entièrement rétablie. Il est indiqué qu'à l'heure actuelle, la femme a retrouvé la santé et repris son mode de vie habituel.

Oxford Medical Case ReportsGrande-Bretagne
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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