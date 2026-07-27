L'Inter s'approche des étapes décisives pour le transfert de Cristian Romero

L'Inter Milan a entamé des démarches actives pour s'attacher les services du défenseur central de Tottenham, Cristian Romero, afin de renforcer sa ligne défensive. Selon La Gazzetta dello Sport, le défenseur argentin est devenu la cible principale, approuvée à l'unanimité par la direction et le staff technique des « Nerazzurri ». C'est ce que rapporte Goal.com qui le

confirme. Actuellement en vacances après la Coupe du monde, le défenseur né en 1998 est lié au club londonien par un contrat valable jusqu'en juin 2029. Bien que Tottenham évalue le joueur à 50 millions d'euros, le champion d'Italie espère faire baisser cette somme et garde un optimisme prudent quant au dossier.

Les facteurs favorisant le transfert

Les contacts entre l'Inter et le joueur ont déjà atteint un stade positif. Récemment, l'agent de Romero, Ciro Palermo, a rencontré des représentants du club à Milan et a exprimé le consentement du joueur au transfert. De plus, les propos de l'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, déclarant : « Je ne veux pas travailler avec des joueurs qui ne veulent pas rester », augmentent également la probabilité de ce transfert.

Ce n'est un secret pour personne que les relations du joueur avec le club londonien se sont tendues ces derniers mois. En avril, au lieu de rester sous la supervision du staff médical du club pour soigner une blessure au genou contractée en fin de saison, Romero a préféré faire appel aux médecins de l'équipe nationale argentine. Cette situation avait provoqué le mécontentement de la direction de Tottenham.

Concurrence et détails financiers

Tottenham a déjà réussi à renforcer sa défense lors du mercato estival. Le club a recruté Jan Paul van Hecke de Brighton pour 60 million d'euros et a également ajouté Marcos Senesi de Bournemouth. Ces mouvements suggèrent que le club anglais pourrait ne pas s'opposer au départ du joueur.

Le président de l'Inter, Beppe Marotta, se prépare à demander à la direction d'Oaktree un investissement financier d'environ 40 millions d'euros pour l'achat de Romero. Le club prévoit de réaliser un transfert sec, sans recourir à des formules complexes telles qu'un prêt avec option ou obligation d'achat.

Cependant, la concurrence n'est pas absente sur la route de ce transfert. Ayant brillé lors de la Coupe du monde, Romero intéresse également le FC Barcelone et Arsenal. Alors que les Catalans doivent d'abord se séparer d'un de leurs défenseurs, les Gunners suivent aussi attentivement la situation du joueur.