Une blague qui coûte cher : un chien arrache le pantalon d'un employé (vidéo)

Un jeune homme qui se promenait au bord de la route avec son chien s'est soudainement retrouvé au cœur d'une situation cocasse. Un employé qui passait par là a voulu leur faire peur avec un animal en peluche qu'il avait en main, mais les choses ne se sont pas déroulées comme il l'espérait.

La vidéo montre qu'au lieu d'avoir peur du jouet, le chien s'est mis à courir après l'employé. Réalisant que la situation devenait sérieuse, l'employé a essayé de fuir, mais le chien l'a rattrapé et a commencé à mordre son pantalon en tirant dessus. Résultat : il a fini par lui baisser le pantalon.

Un autre aspecto comique de l'incident est qu'une femme âgée sur le trottoir, voyant le chien courir, a également eu peur et a tenté de s'éloigner de la scène. Cette scène a également été capturée par les caméras de surveillance.

Cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux et est vivement commentée par les utilisateurs comme une conséquence inattendue d'une blague.