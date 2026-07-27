À quel point est-il difficile de tourner une publicité avec Lionel Messi ?

Le transfert de Lionel Messi en MLS a encore renforcé son statut d'icône mondiale du marketing. Cependant, des stars d'Hollywood soulignent que travailler avec la légende argentine du football exige des restrictions strictes et une précision militaire. En particulier, le célèbre acteur Steve Carell a découvert que Messi consacre un temps très limité aux tournages publicitaires, rapporte Goal.com rapporte .

Selon Goal.com, l'attaquant, considéré comme l'un des meilleurs footballeurs du monde, contrôle très strictement son temps en dehors du terrain. En particulier, le processus de participation à de grandes campagnes publicitaires aux côtés de stars célèbres d'Hollywood est organisé selon des règles extrêmement strictes, ce qui prend l'équipe des coulisses totalement au dépourvu.

Règles strictes et fenêtre de trente minutes

Will Ferrell, acteur renommé et copropriétaire du LAFC, a révélé des détails intéressants à ce sujet lors du The Dan Patrick Show. Selon lui, bien qu'il n'ait pas rencontré personnellement l'octuple vainqueur du Ballon d'Or, il a appris ces détails de Steve Carell lors d'un travail conjoint pour une marque de chips.

Selon Ferrell, la fenêtre de temps allouée pour travailler avec le champion du monde 2022 est extrêmement étroite, ne laissant aucune place aux retards habituels d'Hollywood ou aux prises supplémentaires. Une fois que Lionel entre sur le terrain, l'équipe technique est tenue de fournir immédiatement un résultat, ce qui génère une immense pression.

La précision comme sur le terrain

Lors de l'entretien, Will Ferrell s'est rappelé des mots de Carell : « J'ai participé à une campagne interne pour Lay’s, tandis que Steve participait à une campagne internationale. Il s'avère que Messi arrive et qu'il n'a qu'une seule règle : une fois qu'il entre sur le plateau, vous disposez de seulement 30 minutes avec Messi, et c'est tout. »

En raison de cette restriction stricte, des mouvements frénétiques commencent sur le plateau de tournage et toutes les séquences doivent être enregistrées aussi rapidement que possible. Sinon, le joueur s'en va tout simplement. Depuis qu'il a rejoint l'Inter Miami, l'attrait international de Messi n'a fait que croître, obligeant les marques à accepter des conditions aussi complexes.