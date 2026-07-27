NVIDIA et OpenAI discutent d'un projet majeur de 500 milliards de dollars

·46·Technologie
NVIDIA et OpenAI discutent d'un projet majeur de 500 milliards de dollars

NVIDIA et OpenAI, les principaux acteurs du marché de l'IA, négocient la construction de l'un des plus grands centres de données (TSOD) de l'histoire. Selon les informations rapportées par The Wall Street Journal, le coût total de cet immense complexe prévu dans l'Ohio, aux États-Unis, devrait dépasser les 500 milliards de dollars. Cette initiative pourrait fondamentalement transformer le développement futur et l'infrastructure des technologies d'intelligence artificielle. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte .

Selon les conditions principales du projet, NVIDIA pourrait fournir près de 250 milliards de dollars de garanties financières pour le centre géant de 10 GW développé par la division énergétique de SoftBank. Ces garanties serviront d'étape clé pour permettre à OpenAI de louer l'installation et d'attirer les fonds d'emprunt nécessaires. Cela ouvrira la voie à l'entreprise pour disposer de sa propre infrastructure de calcul indépendante.

Infrastructure indépendante et intérêts stratégiques

Actuellement, OpenAI loue les capacités nécessaires à ses activités auprès de grands partenaires tels que Microsoft, Amazon et Oracle. Le nouveau complexe de l'Ohio sera le premier pas sérieux pour la startup vers la dépendance à l'égard de ses propres capacités de serveur. De son côté, NVIDIA vise à garantir grâce à ce projet une demande à long terme pour ses accélérateurs d'IA avancés.

Des sources indiquent que les parties ne se limitent pas à la construction d'infrastructures. NVIDIA discute également de la possibilité de financer l'achat par OpenAI de puces spéciales pour un montant pouvant atteindre 350 milliards de dollars. Cependant, ce volume d'approvisionnement massif n'est pas inclus dans le package initial de garanties financières de 250 milliards de dollars mentionné ci-dessus.

Étapes de construction et coopération internationale

Les délais et les étapes de mise en service de cet immense complexe ont également été clarifiés. En particulier, il est prévu de mettre en service la première tranche, d'une capacité d'environ 800 MW, en 2028. Ce projet est également soutenu dans le cadre d'accords intergouvernementaux entre les États-Unis et le Japon, ce qui inclut la construction d'une nouvelle centrale thermique au gaz financée par des investissements japonais.

Il convient de noter qu'un objet d'infrastructure aussi unique et puissant suscite un grand intérêt non seulement de la part d'OpenAI, mais aussi d'autres géants technologiques. En particulier, Anthropic, Microsoft et Google étudient également la possibilité d'utiliser ce site. Cela indique que la concurrence dans le secteur de l'IA va encore s'intensifier à l'avenir.

NvidiaOpenAISoftBankIntelligence ArtificielleTSOD
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Intelligence artificielle exécutée sur un microcontrôleur à seulement 10 dollarsIntelligence artificielle exécutée sur un microcontrôleur à seulement 10 dollarsAujourd'hui, 19:58Poco présente le Poco M8 Power, un nouveau smartphone doté d'une autonomie de trois joursPoco présente le Poco M8 Power, un nouveau smartphone doté d'une autonomie de trois joursAujourd'hui, 19:25Snapchat permet aux utilisateurs de partager leurs morceaux de musique en temps réelSnapchat permet aux utilisateurs de partager leurs morceaux de musique en temps réelAujourd'hui, 18:28Enigma lève 70 millions de dollars pour simplifier le contrôle des robotsEnigma lève 70 millions de dollars pour simplifier le contrôle des robotsAujourd'hui, 18:27Intelligence artificielle et design classique : présentation du Nokia 250 4G SmartIntelligence artificielle et design classique : présentation du Nokia 250 4G SmartAujourd'hui, 18:26Les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 augmentent déjà avant leur lancement officielLes cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 augmentent déjà avant leur lancement officielAujourd'hui, 17:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design