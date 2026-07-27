NVIDIA et OpenAI discutent d'un projet majeur de 500 milliards de dollars

NVIDIA et OpenAI, les principaux acteurs du marché de l'IA, négocient la construction de l'un des plus grands centres de données (TSOD) de l'histoire. Selon les informations rapportées par The Wall Street Journal, le coût total de cet immense complexe prévu dans l'Ohio, aux États-Unis, devrait dépasser les 500 milliards de dollars. Cette initiative pourrait fondamentalement transformer le développement futur et l'infrastructure des technologies d'intelligence artificielle. C'est ce que rapporte Ixbt.com. rapporte .

Selon les conditions principales du projet, NVIDIA pourrait fournir près de 250 milliards de dollars de garanties financières pour le centre géant de 10 GW développé par la division énergétique de SoftBank. Ces garanties serviront d'étape clé pour permettre à OpenAI de louer l'installation et d'attirer les fonds d'emprunt nécessaires. Cela ouvrira la voie à l'entreprise pour disposer de sa propre infrastructure de calcul indépendante.

Infrastructure indépendante et intérêts stratégiques

Actuellement, OpenAI loue les capacités nécessaires à ses activités auprès de grands partenaires tels que Microsoft, Amazon et Oracle. Le nouveau complexe de l'Ohio sera le premier pas sérieux pour la startup vers la dépendance à l'égard de ses propres capacités de serveur. De son côté, NVIDIA vise à garantir grâce à ce projet une demande à long terme pour ses accélérateurs d'IA avancés.

Des sources indiquent que les parties ne se limitent pas à la construction d'infrastructures. NVIDIA discute également de la possibilité de financer l'achat par OpenAI de puces spéciales pour un montant pouvant atteindre 350 milliards de dollars. Cependant, ce volume d'approvisionnement massif n'est pas inclus dans le package initial de garanties financières de 250 milliards de dollars mentionné ci-dessus.

Étapes de construction et coopération internationale

Les délais et les étapes de mise en service de cet immense complexe ont également été clarifiés. En particulier, il est prévu de mettre en service la première tranche, d'une capacité d'environ 800 MW, en 2028. Ce projet est également soutenu dans le cadre d'accords intergouvernementaux entre les États-Unis et le Japon, ce qui inclut la construction d'une nouvelle centrale thermique au gaz financée par des investissements japonais.

Il convient de noter qu'un objet d'infrastructure aussi unique et puissant suscite un grand intérêt non seulement de la part d'OpenAI, mais aussi d'autres géants technologiques. En particulier, Anthropic, Microsoft et Google étudient également la possibilité d'utiliser ce site. Cela indique que la concurrence dans le secteur de l'IA va encore s'intensifier à l'avenir.