LG présente un écran E-ink de 32 pouces offrant 10 heures d'autonomie

·42·Technologie
LG présente un écran E-ink de 32 pouces offrant 10 heures d'autonomie

Selon Ixbt.com, LG a présenté l'innovant 32RS1Q-B, un écran de 32 pouces conçu pour les espaces intérieurs et les besoins commerciaux. Basé sur le papier électronique et la technologie E-ink, cet appareil attire l'attention avec un boîtier de moins de 2 cm d'épaisseur et une batterie intégrée, ouvrant de nouvelles opportunités pour la publicité moderne. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Capacités techniques et caractéristiques de l'affichage

Le nouvel appareil utilise un panneau d'encre électronique E Ink Spectra à six couleurs, doté d'une résolution de 2560x1440 pixels. Selon les spécifications techniques, ce panneau peut fonctionner de manière stable à des températures allant de 0°C à 40°C et avec une humidité maximale de 70 pour cent. Cependant, les spécialistes de LG ont souligné que l'appareil est destiné uniquement à un usage intérieur et ne peut pas être installé sur des vitrines de magasins exposées à la lumière directe du soleil.

L'épaisseur de l'écran n'est que de 17,8 millimètres. Un corps aussi fin et un panneau E-ink couleur unique en font une solution idéale pour les centres commerciaux, les halls d'hôtels et les menus électroniques dans les magasins. Contrairement aux écrans LCD traditionnels, il peut être consulté confortablement pendant de longues périodes.

Autonomie et système de gestion

L'un des avantages les plus importants de l'appareil est sa capacité à fonctionner de manière autonome. L'écran est équipé d'une batterie de 72 W·h, qui consomme seulement 0,5 W en mode veille et un maximum de 6 W lors de la mise à jour de l'écran. Ces indicateurs garantissent théoriquement jusqu'à 10 heures de fonctionnement autonome continu.

L'écran fonctionne sous le contrôle du populaire système d'exploitation WebOS. Cela permet aux utilisateurs de gérer centralement l'appareil via un réseau Wi-Fi et de mettre à jour rapidement le contenu. De plus, sur le panneau arrière de l'appareil, il y a un panneau de charge sans fil magnétique Qi2 d'une puissance maximale de 15 W, qui peut également être alimenté à l'aide de batteries externes Qi2.

LGE-inkWebOSAffichageTechnologie
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Intelligence artificielle exécutée sur un microcontrôleur à seulement 10 dollarsIntelligence artificielle exécutée sur un microcontrôleur à seulement 10 dollarsAujourd'hui, 19:58Poco présente le Poco M8 Power, un nouveau smartphone doté d'une autonomie de trois joursPoco présente le Poco M8 Power, un nouveau smartphone doté d'une autonomie de trois joursAujourd'hui, 19:25Snapchat permet aux utilisateurs de partager leurs morceaux de musique en temps réelSnapchat permet aux utilisateurs de partager leurs morceaux de musique en temps réelAujourd'hui, 18:28Enigma lève 70 millions de dollars pour simplifier le contrôle des robotsEnigma lève 70 millions de dollars pour simplifier le contrôle des robotsAujourd'hui, 18:27Intelligence artificielle et design classique : présentation du Nokia 250 4G SmartIntelligence artificielle et design classique : présentation du Nokia 250 4G SmartAujourd'hui, 18:26Les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 augmentent déjà avant leur lancement officielLes cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX 50 augmentent déjà avant leur lancement officielAujourd'hui, 17:57
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Technologie actualités

La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
La NASA photographie un phénomène inhabituel dans la mer Noire depuis l'espace
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Parler aux défunts grâce à l'intelligence artificielle : une étude révèle des résultats inattendus
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
Le climat mondial en danger : la probabilité d'un « Super El Niño » atteint 81 %
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
La formation d'une nouvelle croûte océanique observée en direct pour la première fois
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Vente de robots humanoïdes hyperréalistes en Chine : prix jusqu'à 146 000 dollars
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Les scientifiques japonais révolutionnent le monde des batteries : création d'une batterie lithium-soufre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
Des scientifiques détectent pour la première fois une atmosphère sur une exoplanète de type terrestre
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design
L'Apple iPhone 18 Pro apparaît pour la première fois en vidéo : Révolution de l'appareil photo et du design