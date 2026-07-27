LG présente un écran E-ink de 32 pouces offrant 10 heures d'autonomie

Selon Ixbt.com, LG a présenté l'innovant 32RS1Q-B, un écran de 32 pouces conçu pour les espaces intérieurs et les besoins commerciaux. Basé sur le papier électronique et la technologie E-ink, cet appareil attire l'attention avec un boîtier de moins de 2 cm d'épaisseur et une batterie intégrée, ouvrant de nouvelles opportunités pour la publicité moderne. C'est ce que rapporte Ixbt.com dans son rapport.

Capacités techniques et caractéristiques de l'affichage

Le nouvel appareil utilise un panneau d'encre électronique E Ink Spectra à six couleurs, doté d'une résolution de 2560x1440 pixels. Selon les spécifications techniques, ce panneau peut fonctionner de manière stable à des températures allant de 0°C à 40°C et avec une humidité maximale de 70 pour cent. Cependant, les spécialistes de LG ont souligné que l'appareil est destiné uniquement à un usage intérieur et ne peut pas être installé sur des vitrines de magasins exposées à la lumière directe du soleil.

L'épaisseur de l'écran n'est que de 17,8 millimètres. Un corps aussi fin et un panneau E-ink couleur unique en font une solution idéale pour les centres commerciaux, les halls d'hôtels et les menus électroniques dans les magasins. Contrairement aux écrans LCD traditionnels, il peut être consulté confortablement pendant de longues périodes.

Autonomie et système de gestion

L'un des avantages les plus importants de l'appareil est sa capacité à fonctionner de manière autonome. L'écran est équipé d'une batterie de 72 W·h, qui consomme seulement 0,5 W en mode veille et un maximum de 6 W lors de la mise à jour de l'écran. Ces indicateurs garantissent théoriquement jusqu'à 10 heures de fonctionnement autonome continu.

L'écran fonctionne sous le contrôle du populaire système d'exploitation WebOS. Cela permet aux utilisateurs de gérer centralement l'appareil via un réseau Wi-Fi et de mettre à jour rapidement le contenu. De plus, sur le panneau arrière de l'appareil, il y a un panneau de charge sans fil magnétique Qi2 d'une puissance maximale de 15 W, qui peut également être alimenté à l'aide de batteries externes Qi2.