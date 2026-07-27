Zeiss élargit sa production : une étape clé pour ASML

La société allemande Zeiss Semiconductor Manufacturing Technology (Zeiss SMT) a annoncé l'ouverture d'une nouvelle base de production dans le pays. Selon Ixbt.com, cette mesure permettra d'augmenter considérablement le volume de composants optiques pour la lithographie EUV, qui revêt un rôle crucial dans la fabrication de micropuces modernes. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cet événement revêt une importance majeure pour l'ensemble de l'industrie des semi-conducteurs. En effet, en tant qu'unique fournisseur d'optique de haute précision au monde, Zeiss SMT garantit le fonctionnement des scanners EUV d'ASML. En pratique, il est totalement impossible de créer des machines lithographiques modernes utilisées pour produire des micropuces avancées sans les produits de Zeiss.

Capacités de production et limitations

À l'heure actuelle, les capacités de Zeiss SMT constituent l'un des principaux facteurs limitant le rythme de production des équipements ASML. Dans son rapport annuel, l'entreprise avait averti que toute perturbation à long terme de l'activité de ce partenaire pourrait avoir de graves répercussions sur l'ensemble de l'industrie.

Zeiss fabrique des lentilles, des miroirs et des systèmes d'éclairage pour les scanners EUV, y compris les systèmes High-NA EUV. Un seul de ces systèmes de projection se compose de plus de 40 000 pièces et pèse près de 12 tonnes. La fabrication de l'un des miroirs les plus complexes prend plusieurs mois.

Indicateurs financiers et perspectives de partenariat

Afin d'étendre le volume de production, ASML a accordé à son partenaire un crédit de 1,91 milliard d'euros et une avance de 1,19 milliard d'euros. L'objectif commun des entreprises est de réduire le temps d'assemblage de chaque machine EUV d'environ 22 semaines à 15-16 semaines, tout en augmentant le volume de livraison des produits.

Le volume des achats mutuels entre les parties connaît une croissance rapide d'année en année. Si ce chiffre s'élevait à 3,33 milliards d'euros en 2023, il a atteint 3,95 milliards d'euros en 2024. Selon les prévisions des experts, ce montant devrait atteindre 4,41 milliards d'euros en 2025.