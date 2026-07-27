Un nouveau talk-show technologique en direct est lancé en Europe

Fondé par les entrepreneurs londoniens Luke Knight et Ronan Chambers, l'European Technology Network (ETN) a étendu son format pour passer à une diffusion en direct cinq jours par semaine. Selon TechCrunch, ce projet médiatique est rapidement devenu l'une des tribunes les plus influentes de l'écosystème technologique européen. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Diffusée actuellement sur les plateformes X et YouTube, l'émission a cumulé plus de 5 millions de vues. Lancé initialement deux jours par semaine, le projet a décidé d'élargir considérablement ses activités en raison d'un intérêt croissant et s'est installé dans un nouveau studio situé dans le quartier de Kings Cross à Londres.

Pour assurer la viabilité financière du projet, un tour de table seed de 1,6 million de dollars a été levé avec la participation de Powerhouse Capital, Axel Springer SE, ainsi que d'investisseurs providentiels issus d'OpenAI et de DeepMind. Les investissements obtenus sont destinés à élargir l'équipe, à acquérir de nouveaux équipements de studio et à lancer une newsletter dédiée.

Une tribune incontournable pour les startups européennes

Selon les auteurs du projet, l'ETN a été créé pour combler un vide immense dans le secteur technologique européen. Depuis le début de l'année, les startups londoniennes ont levé 14,7 milliards de dollars de financements selon les données de Dealroom, dont six ont attiré plus de 500 millions de dollars. Des entreprises telles que Wayve, Superintelligence, ElevenLabs, Recursive, Ineffable Intelligence et Isomorphic Labs en font partie.

En raison de cette croissance rapide, les demandes pour participer à l'émission en tant qu'invité ont dépassé les 70 par semaine. Auparavant, il était difficile de faire tenir 12 interviews dans un format de deux jours par semaine, c'est pourquoi le format a évolué vers trois heures de direct quotidien et deux heures d'entretiens exclusifs.

Au cours du nouveau calendrier de diffusion de cinq jours, des experts et politiciens de renommée mondiale sont attendus, notamment George Robson, associé chez Sequoia, ainsi que Rishi Sunak, ancien Premier ministre du Royaume-Uni et conseiller d'Anthropic et de Microsoft. Auparavant, l'émission a également accueilli le fondateur de Synthesia, le directeur financier de Legora, le dirigeant de Granola et Kanishka Narayan, premier ministre britannique de l'intelligence artificielle.

Projets futurs et financement

Selon les plans des organisateurs, les diffusions en direct intégreront à l'avenir des tables rondes, des discussions et des présentations de startups dans le style de Shark Tank. L'objectif est de mettre davantage en lumière les avancées du capital-risque et de l'intelligence artificielle en Europe.

Ce projet médiatique est principalement financé par des revenus publicitaires, à l'instar des médias traditionnels. Actuellement, le marché de prédiction Polymarket, la société blockchain Base et la startup de technologie audio ElevenLabs figurent parmi les principaux sponsors du projet.