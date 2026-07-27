Xabi Alonso s'exprime sur les transferts de Chelsea et les plans de l'équipe

L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a fait savoir que des changements importants et une forte activité resteront de mise au sein du club londonien jusqu'à la fermeture du mercato estival. Selon Goal.com, le technicien espagnol a souligné qu'il disposait d'un plan tactique précis pour faire jouer ensemble Morgan Rogers — recrue record du club — et la star principale de l'équipe, Cole Palmer. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Bien que le club ait dépensé des sommes astronomiques pour renouveler profondément son effectif cet été, la politique de transferts n'est pas encore terminée. Selon certaines informations, Chelsea est proche de finaliser les négociations pour le transfert du défenseur de Crystal Palace, Maxence Lacroix. Si cette transaction s'élève à 52 millions de livres sterling, le joueur français de 26 ans deviendra la recrue la plus âgée du club depuis 2022. Cela témoigne du fait que la direction commence également à accorder de l'importance à l'expérience dans sa stratégie.

Équilibrer l'effectif et se débarrasser des joueurs superflus

De plus, l'arrivée de Valentín Barco en provenance de Strasbourg indique une volonté d'accroître la profondeur du banc de touche de l'équipe. Actuellement, le nombre de joueurs dans l'effectif de Chelsea approche la quarantaine, ce qui préoccupe sérieusement le staff technique. Les dernières semaines du mercato devraient être marquées non seulement par de nouvelles acquisitions, mais aussi par la réduction de l'effectif et la vente ou le prêt des joueurs indésirables.

Xabi Alonso comprend parfaitement qu'un effectif restreint est indispensable pour maintenir une saine concurrence et la stabilité de l'ambiance interne au sein de l'équipe. Nous avons des idées et des plans précis, a souligné l'entraîneur. Selon lui, il est tout à fait naturel qu'il y ait des mouvements et des changements inattendus jusqu'à la clôture du mercato, c'est pourquoi le staff technique et la cellule de recrutement doivent se tenir prêts à toute éventualité.

L'avenir du tandem Morgan Rogers et Cole Palmer

L'une des questions qui intrigue le plus les experts est de savoir comment Morgan Rogers, dont le style de jeu s'apparente à celui de Cole Palmer, sera positionné sur le terrain. Face aux inquiétudes concernant un possible doublon dans leurs rôles, Xabi Alonso a opposé une réponse ferme, assurant qu'ils formeraient un duo magnifique ensemble.

Alonso a souligné que l'équipe a besoin de joueurs à la fois techniquement forts et dotés d'une mentalité irréprochable. Si le staff technique parvient à trouver l'équilibre nécessaire et à exploiter pleinement le potentiel de chaque joueur, Chelsea devrait devenir une équipe redoutable et extrêmement compétitive pour ses adversaires, tant avec que sans ballon.