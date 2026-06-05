Les sénateurs américains exigent une clarification des règles de capital pour les cryptomonnaies

Un groupe de républicains au Sénat américain a appelé les régulateurs financiers à clarifier les normes de capital pour les entreprises traitant des actifs cryptographiques. Dirigé par la sénatrice Cynthia Lummis, le groupe a envoyé une lettre officielle à la vice-présidente de la Réserve fédérale, Michelle Bowman, au président de la Federal Deposit Insurance Corporation, Travis Hill, et au représentant du Bureau du contrôleur de la monnaie, Jonathan Gould. Comme le rapporte Cointelegraph.com rapporte .

Dans leur appel, les sénateurs ont salué les orientations sur les titres tokenisés tout en exhortant à la création d'un système plus clair et plus équitable pour la comptabilisation des actifs numériques au bilan. Selon les normes internationales actuelles, les banques sont tenues de détenir des actifs de réserve d'une valeur bien supérieure à leurs détentions en crypto. Les sénateurs qualifient cela d'« interdiction de facto » pour les banques de détenir des cryptomonnaies.

Cette initiative coïncide avec les préparatifs en vue de l'examen du CLARITY Act, un projet de loi qui définirait la régulation du marché des cryptos par les agences fédérales. La version actuelle du projet de loi autorise les banques à utiliser les actifs numériques et la technologie blockchain dans des opérations telles que les paiements, les prêts, la garde et le trading.

Le groupe a contesté la pondération des risques de 1 250 % fixée par le Comité de Bâle pour les actifs cryptographiques. À leur avis, ce chiffre ne repose pas sur le profil de risque réel des actifs numériques. Les sénateurs soulignent que toute nouvelle réglementation doit être technologiquement neutre et permettre aux banques de participer de manière significative au marché des actifs numériques.

La lettre a également été signée par les sénateurs Dan Sullivan, Bill Hagerty, Bernie Moreno, Ted Budd et Jon Husted. Les débats sur le CLARITY Act devraient se poursuivre au Sénat cette semaine. Le projet de loi définit également les pouvoirs d'agences telles que la Securities and Exchange Commission et la Commodity Futures Trading Commission sur le marché des cryptos.