Prévision de hausse du taux de change du dollar le 8 juin

·145·Économie
Prévision de hausse du taux de change du dollar le 8 juin

Le taux de change du dollar en vigueur le 8 juin devrait augmenter à environ 52–53 UZS, selon le canal Telegram Bankir.

Meilleurs taux pour la vente de dollars dans les banques :

Infinbank — 11 995 UZS.
Anorbank — 11 990 UZS.
• Asakabank — 11 990 UZS.
• Trastbank — 11 990 UZS.

Meilleurs taux pour l'achat de dollars dans les banques :

• Asia Alliance Bank — 12 040 UZS.
• Hayotbank — 12 040 UZS.
• Tengebank — 12 040 UZS.
• SQB — 12 050 UZS.

Les taux peuvent fluctuer au cours de la journée. Consultez les sites officiels des banques pour les taux exacts.

BankirInfinbankAnorbankAsakabankTrastbank
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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