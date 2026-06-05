Prévision de hausse du taux de change du dollar le 8 juin
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• Infinbank — 11 995 UZS.
• Asia Alliance Bank — 12 040 UZS.
Le taux de change du dollar en vigueur le 8 juin devrait augmenter à environ 52–53 UZS, selon le canal Telegram Bankir.
Meilleurs taux pour la vente de dollars dans les banques :
• Infinbank — 11 995 UZS.
• Anorbank — 11 990 UZS.
• Asakabank — 11 990 UZS.
• Trastbank — 11 990 UZS.
Meilleurs taux pour l'achat de dollars dans les banques :
• Asia Alliance Bank — 12 040 UZS.
• Hayotbank — 12 040 UZS.
• Tengebank — 12 040 UZS.
• SQB — 12 050 UZS.
Les taux peuvent fluctuer au cours de la journée. Consultez les sites officiels des banques pour les taux exacts.
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