Le corps d'un héros de 8 ans qui a tenté de sauver son ami a été retrouvé

·104·Monde
Le corps d'un héros de 8 ans qui a tenté de sauver son ami a été retrouvé

En République d'Ingouchie, en Russie, le corps de Khizir Derbichev, 8 ans, disparu dans le courant d'une rivière, a été retrouvé après huit jours de recherches.

Le corps de l'enfant a été localisé le 22 juin en fin de soirée. Suite à cela, les services de secours ont annoncé la fin de l'opération de recherche. Le jour même, Khizir a été conduit à sa dernière demeure en présence de milliers de personnes.

Le tragique accident s'est produit le 15 juin dans la rivière Sunja. Alors que Khizir passait du temps au bord de l'eau avec deux amis, l'un d'eux, Adam, est tombé à l'eau et s'est retrouvé coincé dans des branches d'arbre. Voyant la situation, Khizir a plongé pour sauver son ami, mais le courant violent l'a emporté.

Le troisième enfant a immédiatement alerté les adultes. En conséquence, Adam a pu être secouru, mais Khizir avait déjà été emporté par le courant.

L'incident a suscité de vastes discussions sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs ont qualifié Khizir de « petit héros », saluant son courage. Il a été rapporté que, pressé de sauver son ami, il avait dit : « Nous sommes des hommes, nous devons le sauver ».

Outre les sauveteurs, les habitants locaux et les bénévoles, des milliers de personnes venues des républiques voisines ont participé aux recherches. Les rives de la rivière Sunja et les zones environnantes ont été minutieusement fouillées pendant plusieurs jours.

Le processus de recherche a été compliqué par de fortes pluies et le niveau élevé de l'eau dans la rivière. Malgré cela, des milliers de personnes ont participé aux recherches dans l'espoir de retrouver Khizir.

Le courage de Khizir Derbichev est considéré par beaucoup comme un véritable exemple d'héroïsme.

IngouchieRussieKhizir DerbichevSounja
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

De l'eau vieille de deux milliards d'années découverte dans une mine au CanadaDe l'eau vieille de deux milliards d'années découverte dans une mine au CanadaAujourd'hui, 11:35Statue record pour Messi : un monument géant de 26 mètres inauguré en ArgentineStatue record pour Messi : un monument géant de 26 mètres inauguré en ArgentineHier, 22:35Un wagon aux couleurs de l'Ouzbékistan dans le métro de New YorkUn wagon aux couleurs de l'Ouzbékistan dans le métro de New YorkHier, 22:10Explosion terrible dans une usine de gaz au QatarExplosion terrible dans une usine de gaz au QatarHier, 21:04L'aéroport qui a émerveillé le monde : Le miracle de SingapourL'aéroport qui a émerveillé le monde : Le miracle de SingapourHier, 20:33Une découverte unique au Canada stupéfie les scientifiquesUne découverte unique au Canada stupéfie les scientifiquesHier, 19:48
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Phénomène rare le 12 août : le jour devient nuit en un instant
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
Un chat supportant l'équipe nationale d'Ouzbékistan fait rire la toile
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La découverte d'un garçon de 11 ans sur une plage d'Angleterre stupéfie les scientifiques
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
La rotation de la Terre ralentit dangereusement : les scientifiques alertent
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Un projet qui a étonné le monde : la première ferme de production de viande sans animaux a été lancée
Des années de chaleur record attendent le monde
Des années de chaleur record attendent le monde
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Une rare Lune bleue apparaîtra dans le ciel cette semaine
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé
Le classement des pays où vivent les plus belles femmes a été dévoilé