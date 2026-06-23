Le corps d'un héros de 8 ans qui a tenté de sauver son ami a été retrouvé

En République d'Ingouchie, en Russie, le corps de Khizir Derbichev, 8 ans, disparu dans le courant d'une rivière, a été retrouvé après huit jours de recherches.

Le corps de l'enfant a été localisé le 22 juin en fin de soirée. Suite à cela, les services de secours ont annoncé la fin de l'opération de recherche. Le jour même, Khizir a été conduit à sa dernière demeure en présence de milliers de personnes.

Le tragique accident s'est produit le 15 juin dans la rivière Sunja. Alors que Khizir passait du temps au bord de l'eau avec deux amis, l'un d'eux, Adam, est tombé à l'eau et s'est retrouvé coincé dans des branches d'arbre. Voyant la situation, Khizir a plongé pour sauver son ami, mais le courant violent l'a emporté.

Le troisième enfant a immédiatement alerté les adultes. En conséquence, Adam a pu être secouru, mais Khizir avait déjà été emporté par le courant.

L'incident a suscité de vastes discussions sur les réseaux sociaux. De nombreux utilisateurs ont qualifié Khizir de « petit héros », saluant son courage. Il a été rapporté que, pressé de sauver son ami, il avait dit : « Nous sommes des hommes, nous devons le sauver ».

Outre les sauveteurs, les habitants locaux et les bénévoles, des milliers de personnes venues des républiques voisines ont participé aux recherches. Les rives de la rivière Sunja et les zones environnantes ont été minutieusement fouillées pendant plusieurs jours.

Le processus de recherche a été compliqué par de fortes pluies et le niveau élevé de l'eau dans la rivière. Malgré cela, des milliers de personnes ont participé aux recherches dans l'espoir de retrouver Khizir.

Le courage de Khizir Derbichev est considéré par beaucoup comme un véritable exemple d'héroïsme.